"No me van a callar": el periodista Don Lemon, ya en libertad tras su detención por cubrir unas protestas en Minnesota

"No voy a parar ahora". Así de contundente se ha mostrado Don Lemon. Así de tajante ha sido el periodista, detenido en Los Ángeles por cubrir unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, en Minnesota, tras su puesta en libertad. Tras pasar horas arrestado. Tras estar bajo custodia policial por, supuestamente, violar la ley federal en un recinto en la que un funcionario del ICE ejerce de pastor religioso.

El expresentador estrella de la CNN, una vez libre, ha mandado un mensaje claro a la Administración de Donald Trump: "He dedicado toda mi carrera a cubrir las noticias, y no voy a parar ahora".

"No hay momento más importante que este preciso instante para unos medios de comunicación libres e independientes, que saquen a la luz la verdad y exijan responsabilidades a los que están en el poder", ha expresado Lemon.

Y es que el periodista ha reiterado su intención de "no parar nunca". De dar cobertura a los acontecimientos como los que han terminado con su detención, posicionándose del lado de los "innumerables periodistas que hacen lo mismo" que él: "Estoy con ellos y no me callarán".

"La Primera Enmienda de la Constitución protege el trabajo que he estado haciendo durante los últimos 30 años", insiste Lemon una vez puesto ya en libertad.

El periodista, que cuenta con permiso para viajar tanto dentro como fuera del país, se enfrenta a los cargos de conspiración para violar los derechos constitucionales y violación de la ley FACE, que prohíbe interferir, mediante el uso de la fuerza o amenazas, en el derecho de una persona a practicar su religión.

Por su parte, Pam Bondi, fiscal general de EEUU, confirmó la detención de Lemon y de otras tres personas más, incluida la de la también periodista Georgia Fort. Todas ellas, "en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota".

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que el periodista estaba acusado de "delitos federales contra los derechos civiles".

El informador, que estaba en Los Ángeles para cubrir la entrega de los premios Grammy, ha tildado según Abbe Lowell, su abogado, todo como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda" y un "intento de distraer la atención a las muchas crisis que enfrenta Trump".

