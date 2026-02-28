Exteriores pide a los españoles que se encuentran en Irán que abandonen el país

Los detalles Según tienen contabilizados el ministerio dirigido por José Manuel Albares, hay 158 españoles en el país que ya estaban en "el nivel más elevado de alerta" incluso antes del ataque conjunto de Israel y EEUU.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158 en total, que abandonen el país "haciendo uso de los medios disponibles" tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos que se está produciendo.

Según fuentes de Exteriores recogidas por la Agencia Efe, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán". De hecho, han destacado que dichos ciudadanos ya se encontraban "el nivel más elevado de alerta" incluso antes de la ofensiva.

Además, la embajada española en Teherán ha asegurado que está "siguiendo de cerca" la situación en el país tras el ataque. Por su parte, la embajada en Israel ha aconsejado a los españoles que se encuentren allí que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.

En este sentido, el ministro José Manuel Albares ha lanzado un mensaje en sus redes en el que ha dicho que "seguirá muy de cerca todas las informaciones". "Pedimos respeto al derecho internacional. La violencia solo trae caos. Desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad", ha apuntado.

También otras embajadas españolas en países en la región han pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones. Así, la Embajada en Emiratos Árabes Unidos ha aconsejado a los españoles permanecer "en sus domicilios hasta nuevo aviso y mantenerse alejado de instalaciones militares" emiratíes, además de mantenerse informados.

Por su parte, la legación en Qatar ha publicado en redes sociales un documento con consejos sobre cómo proceder en estas circunstancias, con consejos sobre dónde buscar refugio y las medidas de protección que adoptar. La Embajada en Jordania también ha dado algunas "consignas de seguridad" a los españoles "ante el incremento de la tensión regional".

