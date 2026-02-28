La UE justifica el ataque a Irán y asegura que su programa nuclear supone "una grave amenaza para la seguridad mundial"

Imagen de archivo de la alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

¿Qué ha dicho? La alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado que el Ejecutivo europeo "está coordinándose estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas".

La Unión Europea coincide, en parte, con la visión de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Tras la ofensiva realizada contra Teherán, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado que los programas nucleares del régimen iraní y "su apoyo a grupos terroristas" suponen "una grave amenaza para la seguridad mundial".

"El régimen iraní ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial", ha afirmado a través de redes sociales, calificando de "peligrosos" los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

Según ha desvelado Kallas, ha mantenido conversaciones tanto con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, como con otros ministros de la región. Por ello, afirma que la UE ya está "coordinándose estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas".

Esta ofensiva de Israel y Estados Unidos ha pillado a la misión naval europea Aspides, que tiene como objetivo escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen y que fue prorrogada durante un año más por los Estados miembros este lunes, en la zona y ha avisado de que "permanece en alerta máxima en el mar Rojo y está preparada para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo".

Por otro lado, Kallas ha recordado que la UE ha adoptado "sanciones severas contra Irán y ha apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear" y apunta que la protección de los civiles y el derecho internacional humanitario "son prioritarios".

Además, ha añadido que se está retirando de la región al personal no esencial de la UE y también que la red consular está "plenamente comprometida con facilitar la salida de los ciudadanos de la UE".

