Así se gestó el ataque contra Irán: meses de "planificación conjunta" entre EEUU e Israel para "degradar por completo" al régimen iraní

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí al régimen iraní

Los detalles En un comunicado, el Ejército israelí ha asegurado que ambos países han colaborado en una "una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen" iraní, el cual sostienen que es una "amenaza existencial" para ellos.

La operación 'Rugido de León', llevada a cabo por Israel y Estados Unidos contra Irán, ha sido el resultado de meses de planificación conjunta. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque a "decenas de objetivos militares" es la culminación de una extensa coordinación contra el régimen ayatolá. Esta ofensiva responde a los esfuerzos de Irán por impulsar su programa nuclear y su apoyo a aliados en las fronteras de Israel, considerado una amenaza existencial. Las fuerzas israelíes permanecen en alerta, mientras continúan los ataques en Irán. Las autoridades instan a la población a seguir las directrices del Comando del Frente Interior.

La operación 'Rugido de León', según ha denominado Israel al ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán, ha llevado meses de "planificación estrecha y conjunta" con su país aliado para efectuar la ofensiva realizada este sábado contra el régimen ayatolá.

En un comunicado realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Ejército israelí ha informado de que ha realizado un ataque a "decenas de objetivos militares", lo que ha sido el culmen de meses de "amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen" que ha permitido que la ofensiva se haya realizado con una "alta sincronización y coordinación".

En el mismo documento, las FDI recalcan que esta operación es una respuesta a los esfuerzos de Irán para impulsar su programa nuclear, unos persistentes después de los ataques efectuados el pasado año. Además, han añadido que el régimen ayatolá ha continuado "financiando, entrenando y armando a sus aliados en las fronteras de Israel", lo que supone una "amenaza existencial" para Israel, para "Oriente Medio y "el mundo en su conjunto".

Asimismo, el Ejército agrega que las fuerzas israelíes permanecen desplegadas "en defensa avanzada, listas para intervenir en cualquier sector y contra cualquier enemigo", mientras el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, realiza una evaluación de la situación con sus comandantes.

En un segundo breve comunicado, el Ejército indicó que estaba lanzando "ataques extensivos contra varios objetivos militares en el oeste de Irán". A medida que las operaciones continúan, las autoridades israelíes han instado a la población a seguir las directrices del Comando del Frente Interior (unidad militar encargada de garantizar la seguridad civil en Israel) y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

"Incluso a esta hora, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí continúan atacando objetivos en todo Irán basándose en información precisa", sostiene la nota, que concluye afirmando que las operaciones "continuarán según sea necesario".

