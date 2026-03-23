Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York

Equipos de emergencia trabajan en el avión de Air Canada Express que colisionó con un camión en el aeropuerto LaGuardia en Queens, Nueva York

Los detalles Al menos dos personas han muerto y varias más están heridas después de que un avión haya chocado con un camión de bomberos en el aeopuerto neoyorkino de La Guardia, en Estados Unidos.

Un trágico accidente en el aeropuerto La Guardia de Nueva York dejó al menos dos muertos y varios heridos cuando un avión de Air Canada Express chocó con un camión de bomberos. Las víctimas mortales son el piloto y el copiloto de la aeronave, que intentaba aterrizar el domingo por la noche. El aeropuerto ha sido cerrado debido al incidente. El camión de bomberos, tripulado por agentes de policía, respondía a otro incidente cuando fue impactado. El avión transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes desde Montreal. Las autoridades advierten sobre posibles cancelaciones y retrasos en la zona.

Al menos dos personas han muerto y varias más están heridas después de que un avión haya chocado con un camión de bomberos en el aeopuerto neoyorkino de La Guardia, en Estados Unidos.

Según avanza la NBC, los fallecidos serían el piloto y el copiloto de la aeronave, un avión regional de Air Canada Express. El accidente se habría producido durante la maniobra de aterrizaje en la noche del domingo y el aeropuerto ha sido cerrado. NBC News, que informa de las muertes, indica además que decenas de personas resultaron heridas en el incidente.

El canal de noticias afirmó, citando fuentes, que el camión de bomberos estaba tripulado por agentes de policía. Anteriormente, había informado de que un sargento y un agente habían sufrido fracturas y habían sifdo trasladados tras ser estabilizados al hospital.

El avión CRJ-900 de Air Canada Express, operado por su socio Jazz Aviation, transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes procedentes de Montreal, según una lista preliminar de pasajeros pendiente de confirmación.

La aeronave impactó contra el vehículo de bomberos a una velocidad de aproximadamente 39 km/h, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Las fotos tomadas por Reuters después del accidente muestran daños visibles en la parte delantera del avión, que estaba inclinada hacia arriba.

Varios heridos en el choque de un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ha señalado que el vehículo de bomberos estaba respondiendo a otro incidente cuando fue impactado por la aeronave en la pista 4 del aeropuerto. El sistema de notificación de emergencias de la ciudad de Nueva York dijo que la gente podía esperar cancelaciones, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y personal de emergencia cerca del aeropuerto.

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