Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg

¿Por qué es importante? Las palabras del mandatario estadounidense en las últimas horas son una prueba más de la errática política que está llevando a cabo en Oriente Medio, hablando al mismo tiempo de lo "extremadamente bien" que están yendo las conversaciones con Irán para, instantes después, recordar que Washington cuenta con "muchas opciones" militares y económicas frente a Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que su Administración está negociando con Irán de manera directa e indirecta, mientras que Teherán permitirá el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo impuesto en respuesta a la ofensiva del 28 de febrero por estadounidenses e israelíes. Trump, convencido del progreso en las negociaciones, cree que es posible llegar a un acuerdo, aunque reconoce la incertidumbre con Irán. Además, ha planteado la opción de "tomar el control del petróleo" iraní, incluyendo la toma de la isla de Jarg, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio. El aumento del despliegue militar estadounidense en la región ha sido significativo, con 50.000 efectivos y planes para una posible incursión terrestre en Irán. Mientras tanto, el Parlamento iraní acusa a Estados Unidos de planear un ataque terrestre en secreto, a pesar de las declaraciones públicas de negociación. Trump ha pospuesto un ultimátum a Irán hasta el 6 de abril para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

"Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos", mientras que este domingo "en un gesto de cortesía" y "como muestra de respeto", un total de "20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz".

Convencido de que a Washington le está yendo "extremadamente bien" en la negociación con el país de los ayatolás, el mandatario norteamericano ha augurado que "probablemente" lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha reconocido que "con Irán nunca se sabe" porque en un momento están "negociando con ellos" y "luego siempre" tienen que "atacarlos".

"Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos", ha reflexionado el líder norteamericano que, a renglón seguido, ha celebrado haber logrado impulsar, a su juicio, "un cambio de régimen" en Teherán, tras el asesinato, al calor de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, de destacadas figuras como quienes fueran líder supremo, en el caso del ayatolá Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en el de Alí Lariyani.

En esa línea, ha alegado que "el régimen que era realmente malvado fue el primero en desaparecer", mientras que "el segundo fue nombrado y ya no está" en la medida en que "están todos muertos, salvo uno que quizás siga con vida", ha aseverado sin dar aludir a ninguna figura en concreto. Con todo, Trump ha considerado que ahora existe un "tercer grupo de personas" que parecen ser "mucho más razonables".

La cara oculta de las negociaciones de Trump: EEUU se prepara para una movilización de tropas y una invasión terrestre de Irán

Interrogado sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha expresado tener "muchas alternativas", a la par que ha considerado que su país "va por delante de lo previsto con Irán" y "con semanas de adelanto", habiendo "destruido toda su Fuerza Aérea" y "la mayoría de sus misiles".

A su vez, el jefe de la Casa Blanca ha aludido a la propuesta de 15 puntos enviada a Irán en aras de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, para apuntar que desde Teherán le han "concedido la mayoría de los puntos" y añadir que es posible que desde Washington pidan "un par de cosas más".

En esa línea, Trump se ha mostrado "totalmente convencido" de no querer que Irán "tenga armas nucleares" porque, ha espetado, de hacerlo, "la usaría de inmediato".

En paralelo, amenaza con "tomar el control del petróleo" iraní

A la vez que hacía esas declaraciones a bordo del Air Force One, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio.

En una entrevista concedida al diario Financial Times, Trump sostuvo que Washington cuenta con "muchas opciones" militares y económicas frente a Teherán, incluyendo la eventual toma de esa infraestructura estratégica, aunque reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Las declaraciones se producen cuando el conflicto en la región entra en su segundo mes y coincide con un aumento del despliegue militar estadounidense y de los ataques sobre objetivos iraníes. La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, por lo que su control tendría un fuerte impacto tanto en la economía iraní como en el mercado energético global.

Personalidades importantes como Robert De Niro o Bruce Springsteen, entre los asistentes a las históricas protestas en EEUU contra Trump

Trump comparó esta posible estrategia con la actuación de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año, donde, según dijo, Washington logró influir decisivamente en el sector petrolero tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EEUU en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.

Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre, por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas". Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.