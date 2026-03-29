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"Hartos de tanto caos"

Personalidades importantes como Robert De Niro o Bruce Springsteen, entre los asistentes a las históricas protestas en EEUU contra Trump

Los detalles Hasta 3.300 manifestaciones recorrieron las calles para protestar contra el presidente de EEUU y su deriva belicista. "¡Hartos de tanto caos!", gritaron.

Robert de Niro encabezando una de las protestas contra Trump
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Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Dallas, Austin o Washington se unieron para alzar la voz contra Donald Trump y su deriva belicista

La calles de Estados Unidos se llenaron de miles de voces que no piden permiso, porque no reconocen la corona que Trump se ha impuesto desde su llegada Casa Blanca.

"Creo que es importante que todos nos opongamos al autoritarismo, al fascismo y a la avaricia. Lo único que hace Trump es enriquecerse", expresó un manifestante.

La manifestación 'No Kings' combinó crítica política con humor afilado, de manera que estuvo presente tanto la indignación como la creatividad. "Nuestro presidente es un lunático y también un pedófilo. Pronto lo sabremos", declaró un asistente a una de las protestas.

No quisieron faltar a esta cita personalidades tan importantes como el actor Robert De Niro o el artista Bruce Springsteen, quien denunció que "las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Minneapolis". "Escogieron la ciudad equivocada. El poder y la solidaridad de las personas de Minneapolis y Minnesota fueron una inspiración para el país entero", manifestó Springsteen, quien cantó su tema 'Streets of Minneapolis'.

En Dallas, hubo enfrentamientos con grupos de extrema derecha dispuestos a sabotear unas protestas pacíficas, donde lo importante era alzar la voz contra un presidente que avanza sin frenos hacia el autoritarismo. Y es que Trump ha convertido el país en su cortijo donde elige quién cabe y qué guerras luchar.

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