Si quieres pasar, paga: Ormuz, un cerrojazo con excepciones que ha hecho estallar la guerra del petróleo

Sí, pero... A pesar del férreo control que Irán ejerce, hay quien sí tiene permitido el paso sin temer que sus barcos acaben bajo el mar. Es el caso de Pakistán, que confirma que dos buques al día llegarán a su país.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso del 20% del petróleo mundial, lo que ha encarecido los combustibles y sus derivados. No obstante, algunos barcos, como los de Pakistán e India, tienen permiso para cruzar gracias a acuerdos específicos. Pakistán ha asegurado que dos barcos diarios cruzarán el estrecho, mientras que India ha logrado el paso de un buque escoltado por su Armada. Sin embargo, dos cargueros chinos fueron rechazados. La Guardia Revolucionaria Islámica controla el tránsito, y el parlamento iraní planea una 'ley de Ormuz' que podría imponer tasas a ciertos petroleros, aumentando la tensión y los precios del crudo.

Irán ha echado el cerrojazo al estrecho de Ormuz. Ha bloqueado el lugar por el que pasa, por el que pasaba más bien, el 20% del petróleo mundial. La consecuencia, el encarecimiento de los combustibles y de todo lo que de ellos depende. Sin embargo, y a pesar del férreo control que ejercen, hay quien sí puede transitar con total libertad. Hay barcos que sí tienen permitido el paso sin peligro a terminar bajo el mar.

El último país en lograr tal cosa es Pakistán. Así lo ha anunciado su viceprimer ministro, confirmando que cada día dos barcos con destino al país cruzarán Ormuz.

También India ha logrado hacer pasar a uno de sus buques, escoltado por un navío de la Armada india en el noroeste del Océano Índico.

Algunos, eso sí, no han tenido tanta suerte. Es el caso de dos cargueros chinos que, tras intentar pasar sin éxito por el estrecho de Ormuz, tuvieron que darse la vuelta para evitar males mayores.

Y es que el tránsito por dicha zona solo está permitido a los que cuenten con la autorización de seguridad de la Guardia Revolucionaria Islámica. "Ejercemos un control firme y eficaz en el estrecho de Ormuz", afirma Ebrahim Zolfagari, portavoz del grupo.

En ese sentido, el parlamento de Irán ya prepara la llamada 'ley de Ormuz', que tiene por objetivo reconocer "legalmente" la soberanía, dominio y supervisión de Irán en el estrecho.

También planea tasas de hasta dos millones de dólares a ciertos petroleros que quieran cruzar Ormuz. Implementar eso podría generar más tensión si cabe en una guerra por el petróleo, generando inestabilidad y haciendo crecer los precios del crudo.

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