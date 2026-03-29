La cara oculta de las negociaciones de Trump: EEUU se prepara para una movilización de tropas y una invasión terrestre de Irán

Los detalles Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y el hombre que estaría llevando las negociaciones de paz, asegura que los acercamientos de Estados Unidos esconden la intención de comenzar con una invasión terrestre.

Donald Trump ha declarado que Estados Unidos está en conversaciones con Irán para un posible acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque simultáneamente moviliza tropas en la región. Según 'The Washington Post', el Departamento de Guerra de EE.UU. se prepara para operaciones terrestres en Irán, que durarían dos meses y no serían una invasión a gran escala, sino incursiones conjuntas. Se han movilizado 7.000 soldados adicionales, y más están en alerta para una posible movilización masiva. Irán, consciente de estos movimientos, considera que las negociaciones son una tapadera para una invasión. Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance asegura que el objetivo es neutralizar la amenaza iraní a largo plazo.

Donald Trump ha afirmado esta semana que Estados Unidos está en conversaciones con Irán para un acuerdo que ponga fin al conflicto, uno que "ellos quieren". No obstante, mientras afirma eso sigue movilizando tropas en la región. Y más están siendo alertadas de que estén preparados porque la opción de una invasión terrestre del territorio iraní está tomando fuerza, algo que también creen desde el régimen ayatolá.

Según ha informado 'The Washington Post' citando a fuentes del funcionariado estadounidense, el Departamento de Guerra de Estados Unidos se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán, aunque matizan que "no llegaría a ser una invasión a gran escala", sino que consistiría en "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería.

En concreto, estas operaciones durarían alrededor de dos meses. Para ello ya han movilizado estos días a 7.000 soldados más, pero una carta del comandante de las Fuerzas de Reserva de la Infantería de Marina ha alertado a más soldados de que se preparen para una movilización masiva.

"Os pregunto directamente. ¿Estáis verdaderamente preparados para un despliegue?; Esto no es un ejercicio teórico. Nuestras fuerzas están realizando operaciones conectadas con Irán y están siendo ejecutadas para preservar la estabilidad en Oriente Medio. Nuestra nación espera una fuerza disciplinada y preparada para una acción inmediata", recoge la misiva que se ha conocido firmada por Leonard Anderson.

Ahora bien, esta operación no pillaría por sorpresa a Irán porque se la esperan. Así lo ha afirmado, de hecho, la persona con la que Estados Unidos estaría conversando en esas supuestas negociaciones, el presidente del Parlamento de Irán Mohamad Baqer Qalibaf.

Qalibaf ha declarado que los mensajes de acercamiento que ha dejado entrever Estados Unidos durante esta semana no son sino una tapadera para ocultar los preparativos de una invasión por tierra, una para la que el régimen ayatolá está preparada: "El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales".

No obstante, oficialmente Estados Unidos mantiene el discurso de que están tratando de llegar a un acuerdo. No solo en palabras de Donald Trump, sino también en argumentaciones de su vicepresidente, J.D. Vance, quien no está muy a favor del conflicto bélico. "Creo que se puede argumentar que hemos logrado todos nuestros objetivos militares. El presidente va a seguir así un poco más para asegurar que, una vez que nos vayamos, no tengamos que volver a hacerlo durante mucho, mucho tiempo".

"Ese era fundamentalmente el objetivo del presidente. Dijo 'miren, este país (Irán) nos está amenazando de todas estas maneras. Todavía están intentando construir un arma nuclear'. Necesitamos neutralizarlos durante mucho, mucho tiempo, y ese es el propósito", afirmaba J.D. Vance.

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