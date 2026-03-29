Irán vuelve a golpear Israel: dos misiles impactan en una importante planta química en Be'er Shiva, al sur del país.

¿Qué está pasando? Más de un mes después del primer día de ataques sobre Irán, el conflicto en Oriente Medio sigue escalando con los iraníes atacando al país hebreo. El polígono industrial alcanzado, uno de los más sensibles y estratégicos.

El conflicto en Oriente Medio ha escalado tras más de un mes de ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán. Desde el bombardeo a Teherán y la muerte de Ali Jamenei, Irán ha respondido atacando a varias naciones de la región. El 29 de marzo, Irán lanzó misiles al sur de Israel, impactando en una planta química y provocando una alerta por posible contaminación. Además, Irán atacó Kuwait con misiles y drones, hiriendo a 10 militares. Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, se reportan casi 2.100 muertos en Irán, incluidos 216 menores, según fuentes iraníes.

Más de un mes. Es el tiempo que ha transcurrido desde que Israel y Estados Unidos atacasen Irán. Desde que bombardeasen Teherán y matasen a Ali Jamenei, en ese momento líder supremo del país persa. Desde que los iraníes respondiesen atacando al resto de naciones de la región llevando el conflicto a todo Oriente Medio. Ahora, a 29 de marzo, la escalada sigue su curso tras una nueva jornada de ataques recíprocos.

Una en la que Irán ha vuelto a golpear Israel. Ha sido en la zona sur del país, donde dos misiles han impactado en una planta química de Be'er Shiva provocando que los israelíes emitan una orden de alejamiento a la población por posible contaminación.

"Permanezcan dentro de sus casas. Para quienes se encuentren en la trayectoria del humo nuestra recomendación es que abandonen el lugar", han expuesto las autoridades israelíes.

El proyectil, al impactar en la fábrica, ha provocado la ruptura de las unidades de almacenamiento de productos químicos que se emplean en la fabricación de pesticidas.

Según ha informado el servicio de emergencias de Israel, en el ataque consta al menos un herido leve.

El polígono industrial atacado es uno de los complejos industriales más sensibles y estratégicos de Israel, tanto por su concentración de industria química pesada como por ciertas conexiones con Defensa.

Diez militares heridos en Kuwait

Además, Irán ha alcanzado Kuwait, donde en las últimas 24 horas se han detectado 14 misiles balísticos y 12 drones sobrevolando el cielo.

Alguno de ellos han alcanzado una base militar dejando 10 soldados heridos. "Varios proyectiles han caído en uno de los campamentos de las Fuerzas Armadas. Las víctimas están recibiendo el tratamiento necesario", informan las autoridades del país.

Con el paso de los días, lejos de mejorar, la situación no hace otra cosa que escalar y escalar. Desde el comienzo de los ataques, el 28 de febrero, los ataques de Israel y de EEUU sobre Irán han causado casi 2.100 muertos en el país persa, afirman los iraníes. De todos ellos, 216 son menores de edad.

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