Trump amenaza una vez más a Irán: si no llegan pronto a un acuerdo, "no quedará nada de ellos"

¿Qué ha dicho? "Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", ha escrito el presidente de Estados Unidos en su red social, haciendo que la tregua se quiebre aún más.

"Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos". Este es el enésimo mensaje que lanza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen de Irán. Este domingo ha asegurado que ya no queda casi tiempo para seguir dialogando. Porque "¡el tiempo apremia!" y Trump está cansado de esperar y seguir financiando la guerra. Una, de la que no sabe cómo salir.

Hay que recordar que, en estos momentos, la guerra en Oriente Medio se encuentra en un 'impasse', en una especie de alto el fuego, que está vigente desde principios de abril. Pese a ello, los ataques cruzados han continuado en el estrecho de Ormuz y parece que las amenazas que Trump lanza en su red social no cuentan.

Porque este domingo ha vuelto a meter prisa a Irán para que firmen un pacto de paz para Oriente Medio. Si no hay pacto, Estados Unidos no dudará en volver a bombardear a la República Islámica. "Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", insiste el mandatario y magnate en Truth Social.

Además, Trump no ha dudado en responsabilizar a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra, que inició él mismo, junto a Benjamín Netanyahu, el pasado 28 de abril al bombardear Teherán.

Porque Trump también se ha dejado ver en una entrevista en 'Fox News', justo a su vuelta del viaje a China. En dicha entrevista, ha asegurado que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. "Cada vez que se dialoga, ellos aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación".

Trump sugiere que podrían retomarse los ataques en Irán

Además, el sábado no dudó en publicar una imagen suya, generada por inteligencia artificial, en la que se sugiere que podrían retomarse los ataques en Irán. A su imagen, superpuso la de un mar agitado con barcos iraníes y una frase: "Ha sido la calma antes de la tormenta".

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