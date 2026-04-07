¿Será capaz Trump de llevar a Irán a la "edad de piedra" como amenaza? "Estratégicamente no tiene sentido": el análisis de Guillermo Pulido

Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, señala que "EEUU podría arrasar Irán en cuestión de horas, pero Irán podría represaliar destruyendo toda la industria petrolera y gasística del Golfo". En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Donald Trump continúa con sus amenazas a Irán: el presidente de los EEUU abraza el caos antes de expirar su ultimátum a Irán en una delirante comparecencia: "Habrá una demolición completa", ha asegurado sin aclarar cuál será el próximo paso de su Administración respecto al conflicto en Irán, prometiendo, por otro lado, que bombardeará a su rival hasta devolverla a "la edad de piedra". Pero, ¿cumplirá su amenaza?

"No sé lo que terminará decidiendo, pero sí puedo decir que estratégicamente no tiene sentido", explica en Al Rojo Vivo Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa.

Y no lo sería por la siguiente razón: "Aunque EEUU podría arrasar Irán en cuestión de horas (...) Irán podría represaliar destruyendo toda la infraestructura petrolera y gasista del Golfo Pérsico, con la añadidura de que para Irán esta guerra sí es absolutamente existencial llegar hasta ese punto, mientras que para EEUU tener una crisis económica e histórica monumental no le compensa tanto".

Por tanto, añade el experto que el dominio de la escalada está "en una fase de equilibrio" y desde luego, afirma, "no lo tiene EEUU". Y además, "dado que para el interés del actual régimen iraní y de su voluntad, sí es mucho más racional llegar a ese punto si no le dejan alternativa, no sé lo que terminará haciendo Trump, pero estratégicamente no tiene el más mínimo atisbo de racionalidad", añade y concluye Pulido.

No obstante, en vídeo podemos ver al completo su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.