Irán presenta una nueva propuesta a Pakistán para reactivar las negociaciones con EEUU

Los detalles Según informan medios iraníes, el país persa ha entregado al ministro del Interior pakistaní un documento que combina los 14 puntos del plan de Teherán con las condiciones de Washington.

La paz en Oriente Medio sigue siendo esquiva, con Irán y EE.UU. aún sin alcanzar un acuerdo definitivo. Según medios iraníes, Irán ha entregado un nuevo paquete de propuestas a Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, para reactivar las negociaciones estancadas con EE.UU. La oferta combina un plan de 14 puntos de Teherán y condiciones de EE.UU., que exige la entrega de uranio enriquecido y limita instalaciones nucleares. Además, EE.UU. no compensará a Irán por daños de guerra ni desbloqueará activos congelados. Teherán demanda el fin de la guerra, levantamiento de sanciones y reconocimiento de su soberanía, pero Trump ha desestimado la propuesta.

Un día más sin un acuerdo definitivo de paz. Un día más sin una rúbrica que ponga punto y final a las hostilidades en Oriente Medio. A los ataques y dimes y diretes entre Irán y EEUU. Según informan medios iraníes, el país persa ha entregado un nuevo paquete de propuestas a Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, en el marco de los esfuerzos para reactivar las negociaciones estancadas entre la República Islámica y el país que preside Donald Trump.

Así ha informado de ello el medio 'Iran Nuances', que reporta que la nueva propuesta iraní es una combinación del plan de 14 puntos presentado por Teherán y las condiciones presentadas por EEUU.

Dicha oferta se la entregaron a Naqvi, que estuvo de visita en la capital iraní y que se ha reunido además con Masud Pezeshkian, presidente de Irán, y con Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, que fue además jefe negociador en las conversaciones celebradas el 11 y el 12 de abril en Islamabad.

Según la agencia 'Fars', vinculada a la Guardia Revolucionaria, EEUU ha presentado cinco condiciones a Irán a través de Pakistán. Entre ellas, exigen la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60% y le permiten mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Aseguran además que desde Washington no se va a pagar ninguna compensación a Irán por los daños de la guerra ni tampoco desbloqueará el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero, algo que exigen en Teherán.

Asimismo, han indicado que EEUU condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.

En ese sentido, Teherán había planteado a EEUU el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, la liberación de fondos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz antes de comenzar una negociación sobre su programa nuclear.

Trump, ante esto, calificó de "pedazo de basura" tal propuesta y afirmó que la tregua vigente desde el 8 de abril era "increíblemente frágil".

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