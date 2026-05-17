Desde la gripe aviar hasta la rabia: el futuro de los virus que más preocupan a los expertos.

Los detalles Factores como la deforestación, el cambio climático o la expansión humana hacia ecosistemas antes aislados están favoreciendo el contacto con patógenos desconocidos.

La aparición de nuevos virus y enfermedades infecciosas es cada vez más común, y los expertos advierten que los brotes se repetirán en el futuro. Factores como la deforestación, el cambio climático y la expansión humana hacia ecosistemas aislados facilitan el contacto con patógenos desconocidos, aumentando el riesgo de enfermedades zoonóticas. La prevención y vigilancia epidemiológica son cruciales, como se demostró en los casos recientes de hantavirus. La gripe aviar también preocupa, con brotes en mamíferos y una letalidad cercana al 50% en humanos. Los expertos promueven el enfoque "One Health", que integra la salud humana, animal y ambiental.

La aparición de nuevos virus y enfermedades infecciosas ya no se considera algo excepcional. Los expertos alertan de que los brotes se repetirán en el futuro y que el mundo debe prepararse para convivir con amenazas sanitarias cada vez más complejas.

"Tenemos que entender que hay una serie de enfermedades emergentes, que hay mucho que está ligado a la invasión humana de lo que antes eran tierras inhóspitas", explica Daniel López Acuña.

Vivimos en un mundo globalizado, con desafíos sanitarios nuevos y cada vez más difíciles de controlar. Factores como la deforestación, el cambio climático o la expansión humana hacia ecosistemas antes aislados están favoreciendo el contacto con patógenos desconocidos.

"Si tú tienes un patógeno que está presente en animales de la jungla y de repente talas miles de árboles y acercas los humanos a esos posibles animales infectados", sostiene Enrique Bassat, epidemiólogo en ISGLOBAL.

Los especialistas advierten de que este tipo de situaciones aumentan el riesgo de saltos zoonóticos, es decir, enfermedades que pasan de animales a humanos. Y ahí es donde la prevención y la vigilancia epidemiológica se vuelven fundamentales.

Precisamente, esa rapidez de actuación es lo que parece haber funcionado en los recientes casos relacionados con hantavirus. El virus no era un desconocido para la comunidad científica, tampoco su variante andina, una de las pocas capaces de transmitirse entre humanos.

"En este caso, ¿quién se ha muerto? Las tres personas que mueren cuando no se sabe que hay un hantavirus. Enseguida el cuarto ya está en la UCI", explica Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla.

Preocupación por la gripe aviar

Mientras tanto, uno de los virus que más preocupa actualmente a los expertos es la gripe aviar. Los brotes en mamíferos son cada vez más frecuentes y la comunidad científica vigila de cerca cualquier posible mutación que facilite la transmisión entre personas.

"Efectivamente, cada año se dan nuevos brotes en mamíferos de distinto pelo. Las personas que se contagian no lo transmiten de persona a persona hasta el momento, pero cuando se contagian personas tiene una letalidad próxima al 50%", añade Corell.

Ante este escenario, los expertos insisten en la importancia del enfoque conocido como "One Health" o "Una sola salud", una estrategia internacional que entiende que la salud humana, animal y ambiental están completamente conectadas.

"Una sola salud que articule esfuerzos de salud ambiental, salud pública veterinaria y salud humana", defiende López Acuña. La rabia es uno de los ejemplos más claros de la importancia de actuar con rapidez. A día de hoy sigue siendo una enfermedad prácticamente mortal una vez aparecen los síntomas y su letalidad alcanza el 100%. Eso sí, la vacunación preventiva o un tratamiento inmediato tras la exposición pueden salvar la vida del paciente.

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