El conflicto de intereses que persigue a Trump: habría invertido entre 220 y 700 millones de dólares en bolsa durante el primer trimestre del año.

Los detalles Según un informe de la Oficina de Ética Gubernamental, el presidente realizó miles de operaciones bursátiles. Entre las empresas señaladas aparecen gigantes tecnológicos e industriales como NVIDIA, Boeing, Tesla, Apple o Meta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está nuevamente bajo escrutinio por sus movimientos financieros. Se ha revelado que invirtió entre 220 y 700 millones de dólares en bolsa durante el primer trimestre del año, lo que ha generado sospechas de un posible conflicto de intereses. Las dudas se centran en las empresas elegidas, como NVIDIA, Boeing, Tesla, Apple y Meta, que han sido favorecidas por decisiones políticas desde la Casa Blanca. Además, Trump habría invertido en Netflix y Paramount Global, aumentando las sospechas de beneficios por información privilegiada. Sus críticos llevan años señalando la dificultad de separar sus intereses empresariales de su actividad política, especialmente tras incrementar su patrimonio en 400 millones de dólares en un año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la polémica por sus movimientos financieros. Según la información conocida este jueves, el mandatario republicano habría invertido entre 220 y 700 millones de dólares en bolsa solo durante el primer trimestre del año, una cifra que ha disparado las sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

Las dudas no se centran únicamente en la cantidad invertida, sino también en las empresas elegidas. Varias de las compañías en las que Trump habría comprado acciones coinciden con firmas que, al mismo tiempo, se han visto favorecidas por decisiones políticas o acuerdos impulsados desde la Casa Blanca.

Según un informe de la Oficina de Ética Gubernamental, el presidente realizó miles de operaciones bursátiles. Entre las empresas señaladas aparecen gigantes tecnológicos e industriales como NVIDIA, Boeing, Tesla, Apple o Meta.

Algunas de estas compañías ya habrían obtenido beneficios tras acompañar a Trump en recientes movimientos diplomáticos y comerciales con China. Nvidia, por ejemplo, habría logrado un acuerdo para vender chips a empresas chinas, mientras que Boeing habría firmado un contrato para suministrar hasta 200 aeronaves al Gobierno de Xi Jinping.

Pero el foco también apunta al sector audiovisual. Trump habría invertido en Netflix y Paramount Global en pleno contexto de movimientos empresariales y operaciones corporativas relacionadas con los estudios Warner, lo que ha aumentado todavía más las sospechas sobre posibles beneficios derivados de información privilegiada o decisiones políticas.

No es la primera vez que Trump se enfrenta a acusaciones de este tipo. Sus críticos llevan años denunciando la dificultad de separar sus intereses empresariales de su actividad política. De hecho, según los datos conocidos, el mandatario habría incrementado su patrimonio en unos 400 millones de dólares en apenas un año desde su regreso a la Casa Blanca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.