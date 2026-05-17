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Reino Unido, ante un futuro incierto: la extrema derecha aprovecha la crisis de Starmer para propagar su mensaje racista

Los detalles La extrema derecha avanza mientras el gobierno de Keir Starmer se tambalea. El sábado, miles de personas coparon las calles de Londres desplegando sus mensajes racistas y siguiendo al agitador ultra Tommy Robinson.

Reino Unido, ante un futuro incierto: la extrema derecha aprovecha la crisis de Starmer para propagar su mensaje racistaReino Unido, ante un futuro incierto: la extrema derecha aprovecha la crisis de Starmer para propagar su mensaje racistaAgencia EFE
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Arranca una semana clave para conocer si Keir Starmer va a seguir como primer ministro de Reino Unido o no. Una semana que arrancará con el recuerdo de las miles de personas que llenaron las calles de la capital británica el sábado. Todas, siguiendo al agitador de ultraderecha Tommy Robinson y su marcha de 'Unite the Kingdom'.

Tommy Robinsonse define como activista. La realidad es que es un agitador de extrema derecha que difunde mensajes de intolerancia, sobre todo contra la comunidad musulmana, y acumula varias condenas penales. Es una de las caras del movimiento ultraderechista en Reino Unido y el artífice de la manifestación que copó las calles de Londres. Porque ha aprovechado la crisis interna del Gobierno británico, por ahora de Starmer, para alzar la voz y desplegar un duro discurso antimigración.

Hasta se han atrevido a hacer una performance para burlarse del Islam, porque en esta representación se quitaban el nikab.

En estos momentos, y tras una semana convulsa, el primer ministro Keir Starmer está en la cuerda floja. Nada favorece más a la ultraderecha que el caos. Por eso, el partido ultra de Nigel Farage, la figura encargada de empujar en su día al sistema político hacia el Brexit, quiere aprovechar esta oportunidad única para acercarse a Downing Street.

Los laboristas tienen un reto mayúsculo por delante. Porque, según los medios locales, la caída de Starmer es inminente. Y todo apunta al exministro de Sanidad, Wes Streeting, como el favorito para reemplazar a Starmer. Como la persona elegida para acabar con la crisis política y para intentar frenar el avance de la ultraderecha.

La ultraderechista Reform UK, de Nigel Farage, se ha alzado con la victoria en las elecciones municipales de Reino Unido y ha dejado al primer ministro, Keir Starmer, en la cuerda floja. Los analistas creen que el líder laborista no podrá sobrevivir políticamente al pésimo resultado cosechado por su partido en estas elecciones locales, aunque él ya ha anunciado que no va a dimitir. Mientras tanto, el Partido Conservador sigue en caída libre.

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