Maduro llama a Venezuela a una "vigilia permanente" ante los "irresponsables" ejercicios militares de EEUU

¿Qué está pasando? Trump ha desplegado a la Marina estadounidense en Trinidad y Tobago mientras sigue sin descartar llevar a cabo acciones militares en el país venezolano.

Nicolás Maduro ha instado a los venezolanos a movilizarse de manera "permanente" ante la creciente tensión con Estados Unidos, que ha iniciado ejercicios militares cerca de Venezuela. Maduro ha llamado a una vigilia y marcha continua en las calles, en respuesta a lo que considera acciones "irresponsables y amenazantes" de EEUU. Mientras tanto, Donald Trump ha afirmado tener un plan respecto a Venezuela y el tráfico de drogas en el Caribe, tras desplegar el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca del país. La ONU ha criticado los ataques estadounidenses a narcolanchas, calificándolos de asesinatos extrajudiciales. Por otro lado, la opositora María Corina Machado ha instado a los funcionarios venezolanos a desobedecer al gobierno de Maduro.

Nicolás Maduro, líder de Venezuela, ha pedido a su pueblo que se movilice de forma "permanente" ante la escalada de la tensión con EEUU. Los estadounidenses, que han puesto en marcha ejercicios militares en las costas de Trinidad y Tobago, siguen sin descartar realizar ofensivas contra el país latinoamericano.

Ante esto, y en declaraciones recogidas por 'Telesur', Maduro ha hecho un llamamiento a los venezolanos desde las calles de Caracas: "Convoco una vez más a todo el pueblo de los estados orientales en perfecta fusión popular, militar y policial a establecer una vigilia y marcha permanente en las calles del país con la bandera de Venezuela en alto".

Todo, tal y como dice el mandatario venezolano, responde a los "irresponsables y amenazantes" ejercicios militares de EEUU en aguas cada vez más cercanas a Venezuela.

"Ellos dicen que van a hacer las maniobras de lunes a jueves. El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que usen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe", ha declarado el líder venezolano en el acto de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que aspiran a ser la base de la estructura del Partido Socialista Unificado de Venezuela.

Mientras, Donald Trump ha asegurado que ya tiene claro cuál será el siguiente paso a seguir en relación a Venezuela y al tráfico de drogas en el Caribe, asegurando que se han realizado "progresos" de los que no puede desvelar detalles.

Y es que EEUU tiene la mirada puesta en Venezuela. Tanto es así que ha desplegado incluso el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande, en aguas cercanas al país de Maduro mientras los ataques a supuestas narcolanchas en los mares caribeños han dejado ya más de 70 muertos.

La ONU, en ese sentido, ha denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y han apuntado incluso que muchas de las víctimas serían principalmente pescadores.

Machado llama al a desobediencia

Por su parte, la opositora María Corina Machado ha pedido a los funcionarios de Venezuela que "bajen las armas" cuando llegue "la hora precisa", en un mensaje para que los empleados públicos desobedezcan a las autoridades venezolanas.

"Los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos, se sienten culpables. No pueden mirar a los ojos ni a sus hijos ni a sus madres", ha expresado la reciente ganadora del Nobel de la Paz.

