Ahora

La estructura colapsó

El derrumbe en una mina del Congo en el que murieron 40 personas no fue un accidente: disparos de militares provocaron una avalancha humana

Los detalles El caos se desató cuando los miembros de seguridad apuntaron contra mineros que se acababan de colar, quienes huyeron a través de un puente improvisado que habían construido para acceder al yacimiento, que no soportó el peso.

Derrumbe de una mina en el Congo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El caos se desató en una mina del Congo cuando comenzaron a sonar disparos. Los militares a cargo de la seguridad de esa mina de cobalto en República Democrática del Congo apuntaron contra los mineros que se acababan de colar, quienes huyeron a través del puente improvisado que habían construido para acceder al yacimiento.

Roy Kaumba, ministro provincial de Interior del Congo, ha declarado que "a pesar de la prohibición de acceso al sitio debido a las fuertes lluvias y los riesgos de desprendimiento de tierra, los mineros clandestinos forzaron la entrada a la cantera".

La estructura no soportó el peso de decenas de personas y colapsó, provocando que una multitud se precipitase dentro de una zanja que se había llenado de agua por las fuertes lluvias. "Varios individuos cayeron en las profundas aguas de la zanja", ha indicado Kaumba al respecto.

El colapso provocó las impactantes imágenes que se pueden ver en el vídeo principal de la noticia, con la pared de tierra de la mina derrumbándose. Al menos 40 personas han perdido la vida y todavía quedan decenas de desaparecidos.

Las autoridades ahora recalcan que "las víctimas no han muerto por las bala, sino por ahogamiento". Por su parte, organizaciones congoleñas de Derechos Humanos llevan años denunciando que los principales yacimientos de cobre y cobalto empujan a miles de personas a asumir riesgos extremos para sobrevivir. Y es que el 70% del cobalto mundial procede de las minas de este país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón no se cansa de echar balones fuera y asegura que "no tenía previsto acudir al CECOPI": "Mi ubicación geográfica no es relevante"
  2. Yolanda Díaz anuncia "la tasa Trump" para las grandes tecnológicas: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"
  3. Leire Díez dice ahora que no es la de los audios y que se reunió dos veces con Santos Cerdán pese a haberse autoproclamado su "mano derecha"
  4. La rebeldía de Ayuso llega a los tribunales por el registro de objetores al aborto y provoca otro enfrentamiento con Moncloa
  5. La Iglesia española cree que León XIV podría firmar pronto la renuncia del obispo de Cádiz tras reunirse con el papa
  6. El alcalde de Alpedrete justifica que el hombre que mató a su pareja lo hizo porque "la quería" y descarta violencia de género