El infierno de Joanne Young, la Gisèle Pelicot británica: drogada por su marido y violada por varios hombres durante 13 años

El contextoLa BBC recoge el estremecedor caso de Joanne Young, una mujer británica a la que su marido drogó durante 13 años para organizar agresiones sexuales y violaciones con otros hombres sin su consentimiento, en un caso similar al de Gisèle Pelicot.

Durante 13 años, Joanne Young fue drogada y abusada sexualmente por varios hombres, organizados por su esposo, Philip Young, quien publicaba anuncios en internet para encontrar agresores. Joanne descubrió la trama al despertar una noche atada a su cama. Philip, un exconcejal, y otros hombres han sido condenados por estos delitos en Reino Unido. Usaban plataformas como Craigslist y Grindr para coordinar los abusos, disfrazándolos de prácticas sexuales consentidas. Expertos destacan que este tipo de abusos puede estar vinculado a redes más amplias y advierten sobre la responsabilidad de las plataformas que permiten tales contenidos.

13 años de pesadilla. Durante todo ese tiempo, Joanne Young fue drogada por su marido, Philip Young, quien publicaba anuncios en internet para buscar a hombres dispuestos a abusar sexualmente de ella. Él organizaba estos 'encuentros' con los violadores de su mujer en su propio dormitorio. En su propia casa.

Joanne despertó una noche atada a su cama y escuchó a Philip pedir a otro hombre que se agachara. Ella estaba inconsciente. Así descubrió lo que llevaba haciendo con ella durante más de una década.

Tras conocer este estremecedor suceso, es inevitable acordarse del caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que sufrió violaciones reiteradas mientras permanecía sedada por su entonces marido, Dominique Pelicot, que también invitaba a desconocidos a agredirla sexualmente.

Ahora, varios hombres implicados en los abusos a Joanne Young se enfrentan a la justicia británica. La BBC recoge todos los detalles de esta investigación. El medio británico informa de que cuatro hombres han sido declarados culpables este jueves de distintos delitos, entre ellos violación y agresión sexual.

Philip Young, que es un exconcejal conservador y exmarido de la víctima, ya se había declarado culpable de varios cargos de violación, al igual que otro de los acusados, Dean Hamilton, de 46 años, que reconoció haber violado y agredido sexualmente a Joanne en 2015.

Los otros hombres condenados son Connor Sanderson-Doyle, de 32 años; Richard Wilkins, de 62; Norman Macksoni, de 48, y Mohammed Hassan, de 38. Este último es precisamente el hombre al que Philip Young se dirigió cuando su mujer despertó y le pidió que se agachara.

El grupo provenía de diversos ámbitos. Uno de los hombres trabajaba en proyectos de defensa nuclear del Ministerio de Defensa británico, mientras que otro conducía camiones de la Cruz Roja a Rumania en la década de 1980, destaca la BBC.

Anuncios en internet para organizar las agresiones

Philip Young utilizaba páginas como Craigslist y Grindr para publicar estos anuncios con fotografías que mostraban a Joanne inmóvil y atada a la cama, informa el medio británico. El exconcejal describía en estas plataformas estos encuentros como 'cuckolding', una práctica sexual que consiste en obtener placer al observar a la pareja manteniendo relaciones sexuales con otras personas.

Pero nada más lejos de la realidad: detrás de esa apariencia de práctica sexual consentida se escondía una situación muy distinta. Joanne estaba drogada y no podía decidir libremente si quería mantener relaciones sexuales.

"La drogaba para luego abusar sexualmente de ella y grabar ese abuso sexual, y también hacía arreglos para que otros hombres acudieran a su casa para abusar sexualmente de ella", explica James Foster, fiscal especializado del Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS).

Los acusados, por su parte, sostuvieron ante el tribunal que creían que Joanne había dado su consentimiento. Según defienden, les habían dicho que ella fingía estar dormida. "Pero ni una sola vez, durante todos estos abusos, le preguntaron a Joanne Young qué quería ni mostraron interés alguno en cuáles eran sus deseos", señala Foster.

Es importante destacar que la legislación británica describe que solo existe consentimiento sexual cuando una persona acepta libremente y tiene capacidad para tomar esa decisión. "Las mujeres no pueden dar su consentimiento si están dormidas", advierte la profesora Marianne Hester, catedrática emérita de la Universidad de Bristol. "Es lo mismo si están completamente drogadas. No pueden tomar la decisión de aceptar tener relaciones sexuales", recalca.

Una trama que podría ir mucho más allá

Las expertas consultadas por la BBC alertan de que este tipo de abusos puede llegar a estar conectado con redes en las que los agresores comparten material, experiencias y consejos.

"Tenemos que cuestionar a los hombres, la forma en la que piensan que está bien tener relaciones sexuales y cómo siguen normalizando todos estos actos tan abusivos dentro del sexo. Eso es realmente problemático", llega a plantear.

"Sabemos que ya se han iniciado investigaciones en ciertos sitios web y que se ha identificado a personas en varios países que se dedicaban exactamente al mismo tipo de actividad", añade. Es por ello que cree que "potencialmente hay muchos más casos en curso".

Lisa Sugiura, especialista en ciberdelincuencia y género de la Universidad de Portsmouth, pone el foco en la responsabilidad de las plataformas que alojan este tipo de contenidos: "A menudo, estos sitios van acompañados de abusos basados en imágenes y de un lenguaje y una retórica profundamente violentos contra las mujeres". "¿Cómo es posible que estos foros actúen con impunidad, sin supervisión ni rendición de cuentas?", se pregunta.

Sugiura considera que la tecnología facilita que los agresores mantengan una imagen pública respetable mientras participan en actividades delictivas en internet. También advierte de la existencia de comunidades en las que los usuarios intercambian consejos, se animan mutuamente y comparten material abusivo.

Las cifras de las autoridades británicas apuntan a que el caso de Joanne podría ser solo una parte de un problema mucho mayor. Actualmente se investigan cientos de posibles delitos similares en Reino Unido. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) ha identificado a más de 270 personas vinculadas a un foro en línea y a grupos surgidos a partir de él.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido