Todos quieren ser España: la postura del Gobierno en el conflicto en Oriente genera una ola de cariño en redes

La decisión del Gobierno español de no apoyar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán ha generado un fenómeno social en redes, donde ciudadanos de todo el mundo muestran su cariño hacia España. Este posicionamiento ha elevado la popularidad del país, especialmente en Turquía, donde la comunidad turca ha expresado su admiración debido a la información española que les ayudó a interceptar un misil iraní. Incluso el ministro Félix Bolaños ha bromeado sobre su parecido con un tirador turco. La postura anti-belicista del Gobierno ha resignificado el patriotismo español, ganando seguidores y apoyo global, destacando la dignidad y los derechos humanos.

La decisión del Gobierno de España de no respaldar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, esa posición de 'No a la guerra', ha provocado todo un fenómeno social en redes sociales donde ciudadanos de todo el mundo muestran su cariño a nuestro país.

Ni de cerca se había asomado España, al menos en la era digital, a este balcón de popularidad. "La humanidad ama a España", "País hermano España", "España dando una lección de dignidad", "Envidio el ejemplo del Gobierno español" o "Me iré de vacaciones a España" son algunos de los mensajes que esta semana se han visto en las diferentes plataformas.

Porque darle la espalda a EEUU nos ha puesto de cara al resto del mundo. Nuestro fan indiscutible, con diferencia abismal, es Turquía. La comunidad turca, también debido a la información española que les permitió derribar un misil iraní contra su territorio, ha mostrado su pasión desatada en redes sociales por nuestro país.

Hasta el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha lanzado a opinar sobre su razonable parecido con el famoso tirador turco de los Juegos Olímpicos. Y este le ha respondido: "Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo".

Un nivel de hermandad que pone los pelos de punta y en la cabeza, porque muchos de los memes han sido de recreaciones de IA en la que ponían pelo a españoles famosos como Andrés Iniesta. Hasta la televisión nacional turca nos ha puesto como ejemplo a ojos del resto.

Algo que desde esta casa hemos respondido devolviéndoles el cariño, como hizo El Gran Wyoming en El Intermedio.

Porque no hay nada que una más que un enemigo común y la oposición del Gobierno al belicismo yanqui ha resignificado una bandera que lleva demasiado tiempo atada al patriotismo de pulsera.

A Pedro Sánchez le respaldan las cifras: ha ganado cerca de 400.000 mil seguidores de todo el mundo en Instagram en los últimos días. Desde Japón, hay una avalancha de cuentas animando a comprar productos españoles como respuesta al bravuconería de Trump.

Lanzando un mensaje global: el patriotismo brilla cuando también lo hacen la dignidad y los derechos humanos.

