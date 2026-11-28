Los detalles El pasado miércoles, mientras se inflaban los tradicionales globos del desfile, los organizadores decidieron posponerlo ante las advertencias de rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y lluvias torrenciales.

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York se celebró este sábado, tras ser aplazado por un fuerte temporal, marcando la primera vez en 100 años que no se realiza en su fecha habitual. El evento comenzó a las 8:30 hora local con la actuación de Raye en Central Park y contó con artistas como Anthony Ramos y Keke Palmer. Muchas bandas tuvieron que recaudar fondos adicionales para prolongar su estancia debido al cambio de fecha. La tormenta del jueves causó cortes de electricidad y afectó más de 2.600 vuelos. El desfile ya había sido cancelado entre 1942 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy’s de Nueva York se ha celebrado finalmente este sábado, dos días después de que el fuerte temporal que azotó el país obligara a aplazarlo por primera vez en sus 100 años de historia.

El desfile ha arrancado a las 8:30 hora local (13.30 GMT) con una actuación de la cantante británica Raye en Bethesda Terrace, en Central Park. Además, se espera que en el desfile participen una gran variedad de artistas, entre ellos, Anthony Ramos, Keke Palmer o Smash Mouth.

Además, también intervendrán distintas bandas y conjuntos de distintas partes del país, muchos de los cuales han tenido que recaudar miles de dólares para poder prolongar su estancia en la ciudad tras el aplazamiento, que ha obligado por primera vez en un siglo a celebrar el evento en un día distinto al de Acción de Gracias. No obstante, el desfile de Acción de Gracias fue cancelado durante tres años seguidos al final de la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944.

El pasado miércoles, mientras se inflaban los tradicionales globos gigantes del desfile, los organizadores decidieron posponer el desfile ante las advertencias sobre rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y lluvias torrenciales el día de Acción de Gracias.

La tormenta finalmente azotó la costa este el jueves, dejando sin electricidad a cientos de miles de personas en distintos puntos del país. Asimismo, más de 2.200 vuelos sufrieron retrasos y otros 400 fueron cancelados.

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