estrategias de adoctrinamiento rusas
Adoctrinar a miles de kilómetros: Suiza denuncia que Rusia está captando a menores en un campamento de Corea del Norte
Los detalles Rusia está captando a menores en las zonas ocupadas para enviarlos a un campamento en Corea del Norte, donde reciben adiestramiento, según ha denunciado Suiza.
Suiza ha denunciado que Rusia está captando a menores de territorios ocupados para mandarlos a miles de kilómetros. En concreto, a un campamento de Corea del Norte donde reciben adiestramiento prorruso.
Parece un campamento de verano normal, pero Corea del Norte está acusada de utilizarlo para adoctrinar a la infancia. Y no solo a los niños y niñas coreanos. Es el caso de Misha, un chico de Ucrania de 12 años o de Lyza, de 16 años. Ambos han estado en este campamento enviados por Rusia.
Y lo han hecho "siguiendo un plan de Moscú y Corea para ideologizar a la población", afirma Agustín Ramos, director del Centro Español de Investigaciones Coreanas. "Además de escuchar publicidad antioccidental, una de las actividades es limpiar monumentos"
La denuncia ha hecho que Pionyang expulse a la única misión diplomática occidental en el país: la suiza, después de que se uniese a la causa y aplicase sanciones. "Un alineamiento una vez más claro con Moscú. Esa es la lectura de nivel geoestratégico que se puede sacar.
Ahora bien, las estrategias de adoctrinamiento rusas dirigidas también a los niños ucranianos de las zonas ocupadas no son novedosas: "Lo que perseguían es borrar en las nuevas generaciones toda referencia a lo que no quieren que sea conocido", explica por su parte Carlos de las Heras, responsable para Europa y Oriente Medio de Amnistía Internacional.
Persiguen, así, cualquier comportamiento que vaya contra el Kremlin: "Niñas de 10 años detenidas por la policía rusa simplemente por tener en redes sociales una foto o imagen de perfil proucrania. O el caso de una profesora que fue condenada a cinco años de prisión por contar en sus clases que Rusia había bombardeado una maternidad de Mariúpol".
Un adoctrinamiento que va más allá de sus fronteras y que tiene su lectura internacional.
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