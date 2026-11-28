¿Qué podemos esperar? Lejos de quedar en un saco roto, la propuesta de cambio de nombre de Abdul El-Sayed ha llamado la atención del republicano, que ha pasado de criticar sin tapujos el plan de Obama a hablar de una posible "relación con los demócratas".

Abdul El-Sayed parece haber dado con la tecla para convencer a Donald Trump. Para que el presidente cambie incluso de opinión en, por ejemplo, el tan criticado por él 'Obamacare'. El sistema, la reforma del demócrata, para que más personas accedan a un seguro médico en EEUU. Ante las constantes quejas del republicano, el senador ha apuntado al ego del magnate.

Porque le ha ofrecido que la iniciativa se llame 'Trumpcare'. "Si quiere dejar un legado duradero no hay nada mejor que esa carta. Garantiza la atención médica durante toda la vida, algo que siempre ha sido esquivo en este país", ha dicho.

El objetivo del que es primer senador musulmán en EEUU, ganador en Michigan en las Midterms, es aprobar un seguro médico financiado por el Estado que permita a los ciudadanos tener una cobertura médica de calidad y libre de copagos: "No me importa cómo se llame. Nos preocupa que los ciudadanos por fin vean cumplida la promesa pendiente de una atención médica garantizada"

Esta propuesta, lejos de quedar en nada, ha llamado la atención del presidente. "Tengo la sensación de que vamos a acabar teniendo una relación con los demócratas en la que podamos ocuparnos de muchas cosas diferentes, como la sanidad y tantas otras, y llevarlas a cabo", ha afirmado.

Según el Observatorio de Derechos Humanos, cerca de la mitad del PIB de EEUU en sanidad se va al sector privado.

Varios estudios, por su parte, coinciden en que millones de estadounidenses están endeudados por gastos médicos.

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