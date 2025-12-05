Amigos, amiguísimos: así es la idílica relación entre Donald Trump y el presidente de la FIFA

El contexto A falta de Nobel de la Paz, la FIFA ha decidido crear y entregar un premio al presidente de EEUU por "sus acciones y por lo que ha logrado". "Es lo que queremos de un líder", dice Infantino.

Donald Trump ha recibido el Premio FIFA de la Paz durante la gala del Mundial 2026 en Washington, un reconocimiento que le entregó su amigo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La relación entre ambos es cercana, con Infantino mostrando su apoyo a Trump, incluso en su toma de posesión en enero de 2025. Infantino elogió a Trump por acabar con "ocho guerras" en menos de un año, destacando su liderazgo. Trump, por su parte, expresó su gratitud por el galardón y afirmó haber salvado miles de vidas. Mientras tanto, ha advertido a Venezuela sobre posibles ataques terrestres, tras operaciones en el Caribe contra narcolanchas.

Donald Trump ya tiene su premio. No, no es el Nobel de la Paz. Es el FIFA de la Paz, es un galardón de reciente creación que, sorpresa, le han entregado al presidente de EEUU en Washington durante la gala del Mundial 2026. Uno que organizan tres países. Uno del que Trump quiere y está siendo protagonista... junto a Gianni Infantino.

Junto a su gran amigo Gianni Infantino, porque el presidente de la FIFA es íntimo del presidente estadounidense. Es alguien que sabe lo que le gusta. Que le llevó la mismísima Copa del Mundo al Despacho Oval y con el que mantiene una gran amistad desde 2018.

Y es que ahí estaba Infantino. Ahí estaba, junto con los 'tecnocolegas' de Trump como Zuckerberg y Musk. En su segunda toma de posesión. En enero de 2025 en el que el mandamás de la FIFA dio su total y absoluto apoyo al republicano.

Incluso estuvo en la firma del alto el fuego entre Israel y Hamás en Egipto. También en la reciente visita del príncipe saudí en la Casa Blanca y en la cena de gala. Se hizo hasta un selfi con Cristiano Ronaldo.

No ocultan su admiración mutua. No ocultan la gran relación que tienen y los piropos van y vienen en una amistad que al menos durará hasta el próximo verano. "Quiero presentaros a un gran amigo mío. A un gran líder del deporte", decía Trump de Infantino.

Y el presidente de la FIFA ha recogido el guante. Sabiendo cuántas ganas tenía Trump de que se reconociera su labor acabando con, dice él, "ocho guerras" en menos de un año. "Esto es lo que queremos de un líder. Uno que se preocupe por la gente", ha dicho en la gala del Mundial en Washington.

"Queremos vivir en un mundo seguro. En un entorno seguro. Queremos unirnos. Sin duda el presidente Trump merece el Premio FIFA de la Paz por sus acciones y por todo lo que ha logrado", ha expresado Infantino.

Trump, mientras tanto, tan feliz: "Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado a miles, y hemos puesto fin a guerras incluso antes de que empezaran".

"Gracias a los que han logrado que el mundo sea más seguro. Hace un año no éramos el país que somos, y ahora es así gracias a mi liderazgo", ha expuesto el presidente de EEUU.

Mientras, Trump ha avisado ya a Nicolas Maduro y a Venezuela de que "muy pronto" van a comenzar con los ataques por tierra, después de las ofensivas en el Caribe a supuestas narcolanchas en las que EEUU ha acabado con la vida de decenas de personas. Además, ha dejado abierta la puerta a hacer lo mismo en Colombia.

