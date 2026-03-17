Gabi Sanz, sobre las palabras de Felipe VI: "Creo que hay un interés del rey por hacer de embajador pleno de la cumbre iberoamericana"

El periodista ha recordado que el anterior presidente mexicano tiene antecesores españoles y se ha cuestionado si él debería pedir disculpas también, escenario que ha descartado.

El rey Felipe VI reconoció este lunes ante el embajador mexicano en España que hubo "mucho abuso" en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Una frase que, para Gabi Sanz, esconde un "interés" detrás.

"Creo que hay un interés del rey por hacer de embajador pleno y potenciario de la cumbre iberoamericana que hay que darle un vuelco porque ha quedado un poco arrumbada en el tiempo de la historia de lo que empezó siendo en los 90", ha aseverado en Al Rojo Vivo.

Además, ha recordado los orígenes del anterior presidente de México, que son españoles, y ha cuestionado que él también tenga que pedir disculpas: "López Obrador, antecesor de Sheinbaum, es nieto de un señor de Ampuero (Cantabria) que emigró a México en 1918. La pregunta que yo me hago es: ¿Él tendría que pedir perdón a los aztecas? Pues tampoco".

"La historia siempre es poliédrica y de ida y vuelta. El rey puede exhibir con orgullo que lo que se llama la conquista tiene una cosa que se llama mestizaje que no tienen el resto de conquistas. Ni la anglosajona ni la belga. Yo quiero escuchar a los belgas, el rey Carlos pedir perdón por la actitud depredadora de muchas de las compañías de las Indias Orientales", ha concluido.

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