Las imágenes del ataque iraní a la base naval estadounidense de Baréin, una de las más importantes y estratégicas del mundo

Los detalles Las bases de Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también han sido atacadas como represalia al lanzamiento de misiles de este sábado perpetrado por EEUU e Israel. Este ha causado numerosos daños materiales y varios fallecidos.

En medio de la ofensiva entre Irán, Estados Unidos e Israel, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos en respuesta a lo que consideran una "agresión estadounidense-sionista". Estos ataques forman parte de la 'Operación Verdadera Promesa 4', que ha golpeado severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras instalaciones. Baréin confirmó el ataque a su centro de control de la Quinta Flota, mientras que Qatar interceptó misiles antes de que alcanzaran su territorio. Arabia Saudí ha condenado la agresión iraní, calificándola de violación flagrante de la soberanía regional.

En medio de la ofensiva entre Irán y Estados Unidos e Israel, que han comenzado en la mañana de este sábado y ha causado numerosos daños materiales y varios fallecidos, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado que ha atacado un nuevo objetivo en respuesta al plan de su 'rival'. Han lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos como represalia.

La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la 'Operación Verdadera Promesa 4' en respuesta a la "agresión estadounidense-sionista" en suelo iraní. "Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló.

Por su parte, la base de Baréin es una de las más importantes a nivel estratégico con las que cuenta Estados Unidos, por lo que es un gran objetivo para Irán.

"En respuesta a la agresión que el Ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán contra objetivos regionales del enemigo agresor", indicó. "Los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan y se anunciará más información próximamente", agregó la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes indicó previamente que "cualquier base en toda la región que ayude a Israel será" su "objetivo". En un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores, el reino saudí "condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar o el Estado de Kuwait", donde se encuentran las bases alcanzadas.

En un primer momento, el Gobierno de Baréin confirmaba el ataque contra un centro de control de la Quinta Flota de la Marina de EEUU, su contingente naval desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", ha indicado la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.

Así, desde el Ministerio de Interior han advertido a la población que "como medida de precaución, mantenga una habitación segura en casa". "Debe ser accesible, estar ubicada en la planta baja o en el centro de la casa e idealmente sin ventanas. También debe tener suficiente espacio para almacenar suministros esenciales, lo que mejora la seguridad y la disponibilidad cuando se necesite", añaden.

El Ministerio de Defensa de Qatar también ha denunciado ataques con misiles contra su territorio, sin especificar su origen, que han sido desarticulados. "El Ministerio confirmó que la amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado, y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alcanzaran territorio de Qatar".

