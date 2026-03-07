Los del Río, en contra de que Trump use su 'Macarena' en un vídeo de sus bombardeos: "Fue creada para alegrar la vida, no para matarla"

Los detalles Ellos han sido los últimos cantantes que se oponen a que usen su música. Así, se unen a una larga lista de artistas que se niegan a que el presidente de EEUU utilice sus canciones o películas.

Donald Trump ha utilizado canciones populares sin permiso para promocionar sus acciones, como los bombardeos en Irán, generando críticas de los artistas. Los creadores de 'La Macarena' condenaron el uso de su canción, afirmando que fue creada para alegrar, no para destruir. Kesha también fue afectada recientemente, y Sabrina Carpenter expresó su descontento cuando su música fue usada en un vídeo del ICE. Olivia Rodrigo prohibió el uso de su canción en un vídeo sobre deportaciones. Durante su campaña presidencial, Trump usó sin autorización temas de ABBA y Celine Dion, generando más controversia. Incluso Ben Stiller pidió que se eliminara una escena de su película de una publicación relacionada con Trump.

Donald Trump promociona los bombardeos en Irán con 'La Macarena', siendo esta la última víctima musical de la Administración del presidente de EEUU. Antonio y Rafael ya han condenado que se use su canción, que fue creada, dicen, "para alegrar la vida al mundo, y no para matarla".

Sin embargo, lo de usar canciones sin pedir permiso no es nuevo. Y es que hace menos de una semana era Kesha la afectada con un vídeo similar para el que no dio su consentimiento.

Sin embargo, hay más. Un vídeo del ICE del pasado mes de diciembre fue ambientado con una canción de Sabrina Carpenter, algo que enfadó a la artista estadounidense, quien pidió no usar su música para la agenda inhumana del presidente.

Y lo mismo le pasó a Olivia Rodrigo, ya que se usó una canción suya para hablar de la deportación de migrantes. El vídeo sigue colgado en Instagram, aunque ya sin música, después de que ella prohibiese explícitamente usarla.

Y de videos promocionales a mítines. En su última carrera presidencial, Donald Trump usurpó los derechos de ABBA y su mítico 'Va todo al ganador'.

Hasta Celine Dion y su banda sonora del 'Titanic' fue usada en un acto de campaña en Montana. En ese momento, los representantes de la artista aseguraron que era un uso no autorizado, además de musicalmente poco acertado para un mitin.

Todo vale para el autobombo de Trump. Ben Stiller ha tenido que pedir que se elimine una escena de su película 'Tropic Thunder' de una publicación. El actor no quiere que se le vincule con los actos del presidente ya que, defiende, "la guerra no es una película".

