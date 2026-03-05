Ahora

En redes sociales

La Casa Blanca usa La Macarena en un vídeo para presumir de su operación contra Irán

Los detalles EEUU ha publicado un vídeo de la 'Operación Furia Épica' acompañado de la canción de Los del Río. El metraje, de 39 segundos, muestra bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando.

Imagen de archivo. Un bombardero estadounidense
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Casa Blanca ha difundido en redes sociales un vídeo de 39 segundos de la 'Operación Furia Épica'. Un metraje que ha ido acompañado del éxito de Los del Río, 'La Macarena'.

En la publicación se pueden ver bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos en suelo iraní, alternando con imágenes térmicas de alta resolución.

También se pueden ver misiles disparados desde buques de guerra y el impacto de algunos proyectiles. Para presumir de esta operación contra Irán, han decidido poner de fondo los acordes de La Macarena, aunque en una versión instrumental.

Todo esto mientras el número de personas que han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado ha subido ya a 1.230, según informó este jueves la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

"El número de mártires que han sido enterrados hasta el 4 de marzo de 2026 es de 1.230", ha dicho la fundación, citada en medios oficiales iraníes.

Este jueves, Israel ha lanzado la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se centraron sobre todo en objetivos militares -sedes militares, de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán. La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, ha asegurado que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

Choque entre EEUU y España

Todo esto mientras la relación entre Estados Unidos y España es cada vez más tensa después de que el Gobierno de Pedro Sánchez señalase que no iba a dejar que los estadounidenses utilizasen las bases de Morón y Rota para su guerra en Irán.

Unas declaraciones que provocaron que Donald Trump amenazase a España con hacer un "embargo" comercial. Sin embargo, pese a esto, el Ejecutivo ha seguido manteniendo su postura del "no a la guerra".

Por su parte, la Casa Blanca ha llegado a decir que España había accedido finalmente a cooperar militarmente a pesar de las declaraciones públicas de Sánchez en las que aseguraba que no lo harían. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" estas afirmaciones de EEUU, dejando claro que la decisión que han tomado respecto a este asunto es "soberana".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento
  2. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán afirma que ha atacado un petrolero de EEUU en el Golfo e Israel bombardea Beirut y Teherán
  3. El ex líder de Vox en Murcia insiste en que llevará al partido ante la Justicia por falsedad documental: "Mi firma es personal"
  4. Hallan el cuerpo sin vida de la joven que seguía desaparecida tras colapsar la pasarela de El Bocal (Santander)
  5. Rita Maestre denuncia acoso tras filtrarse su dirección en anuncios que ofrecen sexo: "Aparecen hombres llamando a mi puerta"
  6. Demandan a Google por causar el suicido de un hombre de 36 años tras iniciar un romance con su IA