La Casa Blanca usa La Macarena en un vídeo para presumir de su operación contra Irán

Los detalles EEUU ha publicado un vídeo de la 'Operación Furia Épica' acompañado de la canción de Los del Río. El metraje, de 39 segundos, muestra bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando.

La Casa Blanca ha compartido un vídeo de la 'Operación Furia Épica', donde se ven bombarderos y misiles atacando objetivos en Irán, con la música de 'La Macarena' de fondo. Estos ataques han elevado el número de muertos a 1.230, según la Fundación de los Mártires de Irán. Israel ha lanzado su duodécima oleada de ataques, centrada en objetivos militares en Teherán. Mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos y España se tensan, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a permitir el uso de las bases de Morón y Rota, a pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca. El ministro José Manuel Albares ha desmentido estas declaraciones, reafirmando la postura soberana de España.

La Casa Blanca ha difundido en redes sociales un vídeo de 39 segundos de la 'Operación Furia Épica'. Un metraje que ha ido acompañado del éxito de Los del Río, 'La Macarena'.

En la publicación se pueden ver bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos en suelo iraní, alternando con imágenes térmicas de alta resolución.

También se pueden ver misiles disparados desde buques de guerra y el impacto de algunos proyectiles. Para presumir de esta operación contra Irán, han decidido poner de fondo los acordes de La Macarena, aunque en una versión instrumental.

Todo esto mientras el número de personas que han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado ha subido ya a 1.230, según informó este jueves la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

"El número de mártires que han sido enterrados hasta el 4 de marzo de 2026 es de 1.230", ha dicho la fundación, citada en medios oficiales iraníes.

Este jueves, Israel ha lanzado la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se centraron sobre todo en objetivos militares -sedes militares, de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán. La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, ha asegurado que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

Choque entre EEUU y España

Todo esto mientras la relación entre Estados Unidos y España es cada vez más tensa después de que el Gobierno de Pedro Sánchez señalase que no iba a dejar que los estadounidenses utilizasen las bases de Morón y Rota para su guerra en Irán.

Unas declaraciones que provocaron que Donald Trump amenazase a España con hacer un "embargo" comercial. Sin embargo, pese a esto, el Ejecutivo ha seguido manteniendo su postura del "no a la guerra".

Por su parte, la Casa Blanca ha llegado a decir que España había accedido finalmente a cooperar militarmente a pesar de las declaraciones públicas de Sánchez en las que aseguraba que no lo harían. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" estas afirmaciones de EEUU, dejando claro que la decisión que han tomado respecto a este asunto es "soberana".

