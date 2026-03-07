Ahora

Tercero en la zona

Trump sigue rearmándose: el Pentágono prepara el envío a Irán del portaviones George Bush

Los detalles Según Fox News, el portaviones será desplegado "pronto" y se convertiría en el tercero en la zona, uniéndose al Gerald Ford y el Abraham Lincoln.

Imagen del portaviones Abraham Lincoln
Donald Trump quiere más presencia estadounidense en Oriente Medio para seguir acometiendo los ataques contra Irán y frenando las respuesta iraníes. Y, para ello, va a movilizar el portaviones George Bush.

Según ha avanzado 'Fox News', Estados Unidos desplegará "pronto" el portaviones para mandarlo a Oriente Medio y que sirva de apoyo a los dos allí presentes, el Gerald Ford y el Abraham Lincoln.

De hecho, el Instituto Naval de Estados Unidos ha informado de que el portaviones, sus buques de escolta y su ala aérea habían completado el ejercicio de unidad de entrenamiento compuesto que todos los grupos de ataque de portaaviones deben completar antes de ser certificados para misiones nacionales.

Con su llegada, se convertiría en el tercer portaviones de EEUU en Oriente Medio, lo que haría que sea la concertación naval más grande de Washington en varias décadas.

Mientras tanto, también se ha informado de que el portaviones Gerald Ford se ha desplazado. Este jueves fue visto pasando por el Canal de Suez y ahora está situado en el Mar Rojo. Por su parte, el Abraham Lincoln se mantiene en el Mar Arábigo.

