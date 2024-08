La cantante Celine Dion ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que deja claro que el uso de su canción 'My Heart Will Go On', de la película 'Titanic', no estaba autorizado en el último mitin de Donald Trump.

"De ninguna manera este uso está autorizado, y Celine Dion no respalda este ni ningún uso similar", reza la nota, que finaliza con un irónico mensaje: "De verdad, ¿esa canción?".

Celine Dion es mundialmente conocida, además de por su extensa y exitosa carrera, por esta canción. En el pasado, se negó a actuar en la toma de posesión de Trump en enero de 2017, cuando el expresidente asumió el cargo después de ganar las elecciones de 2016.

Trump celebró el mitin este viernes para apoyar a un candidato republicano al Senado. En él, atacaba en términos personales a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, mientras la criticaba por no conceder entrevistas ni celebrar conferencias de prensa desde que aceptase ser la candidata demócrata en las elecciones.