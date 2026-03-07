Ahora

Su arma clave

El éxito de los drones iraníes: Shahed y Arash, las estrellas más baratas del régimen

¿Por qué es importante? El precio de fabricarlos ronda entre los 10.000 y los 50.000 dólares, pero para neutralizarlos se emplean misiles Patriot, que cada uno cuesta cuatro millones de dólares.

Irán lleva una semana respondiendo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel con ataques a diferentes zonas de Oriente Medio. Y, aunque bien es cierto que el 90% de sus misiles están siendo neutralizados, lo que preocupa es la efectividad de sus drones.

El régimen iraní está utilizando dos tipos de drones en sus ataques. El primero es el Shahed. Es más lento que un misil (vuela a unos 185 km/h), pero tienen un alcance de hasta 2.000 kilómetros, pueden transportar de 50 a 150 kilos de explosivos según el modelo y, además, son baratos: cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares.

El segundo modelo, el Arash, es aún más barato. Producirlo cuesta entre 10.000 y 50.000 dólares y es de características similares al Shahed, aunque estos pueden transportar más carga explosiva.

Y son el arma perfecta para Irán porque son muy baratos de construir en comparación con lo que cuestan derribarlos. Como se ha mencionado anteriormente, fabricarlos ronda entre los 10.000 y los 50.000 dólares, pero estos drones son derribados con misiles Patriot, que cada uno de ellos cuesta cuatro millones de euros, es decir, 133 veces más.

Además, según Reuters, el régimen iraní tiene capacidad para producir unos 10.000 de estos drones al mes con los que está atacando a varios países del Golfo Pérsico.

La solución para derribarlos sin tanto coste podría estar en Ucrania. Rusia ha utilizado estos modelos en su ofensiva, pero los ucranianos han desarrollado un nuevo dron, llamado Sting, que atacan los otros modelos hasta neutralizarlos. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya los ha ofrecido, aunque a cambio a pedido recibir misiles antiaéreos.

