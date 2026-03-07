Llegan a España los primeros españoles repatriados de la guerra de Irán

Los detalles El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este sábado de que ya han comenzado a salir los primeros aviones comerciales desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Este sábado comienzan a llegar a España los primeros aviones comerciales desde Qatar, marcando un hito desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó en su cuenta de X que los vuelos ya están en camino. Hasta ahora, más de 4.000 españoles han sido repatriados, y el Ministerio de Exteriores asegura que no dejará atrás a ningún español que desee ser evacuado. Además, este viernes se informó que 658 ciudadanos españoles llegarían desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

