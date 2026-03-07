Ahora

Tras el conflicto en Oriente Medio

Llegan a España los primeros españoles repatriados de la guerra de Irán

Los detalles El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este sábado de que ya han comenzado a salir los primeros aviones comerciales desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Este sábado comienzan a llegar por primera vez desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán los primeros aviones comerciales desde Qatar a España.

Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su cuenta de X, donde ha señalado que ya "salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio".

Además, el ministro ha recordado que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados y ha insistido en que el Ministerio de Exteriores "no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado".

Precisamente este viernes Exteriores informó de que 658 ciudadanos españoles llegarían en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

