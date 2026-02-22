Ahora

Han sido derribados

Drones ucranianos hacen saltar todas las alarmas en Moscú, con vuelos paralizados y el espacio aéreo cerrado

Los detalles Hasta 11 vehículos aéreos no tripulados han sobrevolado la capital rusa, lo que ha hecho que se cancelasen los vuelos de los cuatro aeropuertos de la ciudad.

Aeropuerto de Moscú
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Varios drones ucranianos han hecho saltar las alarmas en Moscú, provocando que se paralizasen los vuelos de los cuatro aeropuertos de la ciudad. El espacio aéreo está cerrado hasta nuevo aviso. Ha sido el Ministerio de Defensa ruso el que ha anunciado el derribo de los vehículos aéreos no tripulados que han sobrevolado la capital rusa.

El ataque se ha producido unas horas después de que el Kremlin volviese a bombardear Ucrania con 50 misiles y casi 300 drones. En Kyiv, hay un muerto y 25 heridos, tres de ellos en estado grave, y han dejado un barrio totalmente destrozado. "Salí corriendo y vi que la casa estaba envuelta en llamas", cuenta una mujer.

Y más al norte, en Sumy, varios drones han atacado una ambulancia y han provocado la muerte de cuatro personas.

Además, por primera vez desde que empezó la invasión, Rusia ha cometido un atentado terrorista en suelo ucraniano. Zelenski ha denunciado que los detenidos acusados de orquestar unas explosiones en Leópolis tienen vínculos con el Kremlin. El acto terrorista ha dejado una policía asesinada y 25 heridos, víctimas de una invasión que ya dura casi cuatro años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que intentaba entrar en la casa de Trump en Mar-a-Lago
  2. Oleada de violencia en México tras la caída de 'El Mencho': disturbios, tiroteos y código rojo en el estado de Jalisco
  3. Sánchez, convencido de que las elecciones en Castilla y León serán el "punto y final" del tándem PP-Vox
  4. Irán y EEUU, abocados a un conflicto que se puede tornar bélico mientras las protestas no cesan
  5. El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas
  6. El juez Castro responde a las "falsedades objetivas" que Juan Carlos I narra en su libro: "¿Se supone que el rey emérito se ha documentado? Parece que no"