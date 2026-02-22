Drones ucranianos hacen saltar todas las alarmas en Moscú, con vuelos paralizados y el espacio aéreo cerrado

Los detalles Hasta 11 vehículos aéreos no tripulados han sobrevolado la capital rusa, lo que ha hecho que se cancelasen los vuelos de los cuatro aeropuertos de la ciudad.

Varios drones ucranianos han activado las alarmas en Moscú, causando la suspensión de vuelos en los cuatro aeropuertos de la ciudad y el cierre del espacio aéreo. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de los drones sobre la capital. Este incidente ocurrió horas después de que Rusia bombardeara Ucrania con 50 misiles y casi 300 drones, causando un muerto y 25 heridos en Kyiv. En Sumy, un ataque de drones contra una ambulancia dejó cuatro muertos. Además, Rusia ha perpetrado un atentado terrorista en Leópolis, según denuncias de Zelenski, con una policía asesinada y 25 heridos.

Varios drones ucranianos han hecho saltar las alarmas en Moscú, provocando que se paralizasen los vuelos de los cuatro aeropuertos de la ciudad. El espacio aéreo está cerrado hasta nuevo aviso. Ha sido el Ministerio de Defensa ruso el que ha anunciado el derribo de los vehículos aéreos no tripulados que han sobrevolado la capital rusa.

El ataque se ha producido unas horas después de que el Kremlin volviese a bombardear Ucrania con 50 misiles y casi 300 drones. En Kyiv, hay un muerto y 25 heridos, tres de ellos en estado grave, y han dejado un barrio totalmente destrozado. "Salí corriendo y vi que la casa estaba envuelta en llamas", cuenta una mujer.

Y más al norte, en Sumy, varios drones han atacado una ambulancia y han provocado la muerte de cuatro personas.

Además, por primera vez desde que empezó la invasión, Rusia ha cometido un atentado terrorista en suelo ucraniano. Zelenski ha denunciado que los detenidos acusados de orquestar unas explosiones en Leópolis tienen vínculos con el Kremlin. El acto terrorista ha dejado una policía asesinada y 25 heridos, víctimas de una invasión que ya dura casi cuatro años.

