El caso Domenico: la tragedia del niño que recibió un corazón quemado ha puesto bajo la lupa la sanidad en Italia

¿Qué ha pasado? Un niño italiano de dos años recibió un órgano en malas condiciones cuando iba a realizarse un transplante de urgencia. Tras semanas en la UCI, acabó falleciendo.

La trágica historia de Domenico, un niño de dos años que luchó por su vida, ha puesto en entredicho la confianza en el sistema de trasplante de órganos en Italia. En diciembre, un trasplante de corazón urgente en el hospital Monaldi de Nápoles se vio comprometido debido a fallos en el transporte del órgano, que llegó dañado por problemas de refrigeración. Pese a esto, la operación siguió adelante. Domenico permaneció en estado crítico en la UCI, pero no logró sobrevivir. Su muerte ha conmocionado al mundo y ha impulsado a su familia a exigir responsabilidades y crear una fundación en su nombre. Las autoridades italianas investigan posibles negligencias en el proceso.

La historia de Domenico no es solo la de un niño de dos años que luchó por vivir sino la de una cadena de errores que ahora investiga Italia y que ha sacudido la confianza en uno de los pilares más delicados del sistema sanitario: el trasplante de órganos.

En diciembre, un problema de corazón le obligó a realizar un trasplante urgente en el hospital Monaldi de Nápoles. Pero el corazón que recibió no llegó en condiciones óptimas por un fallo que pudo cambiarlo todo.

Según ha trascendido en medios italianos, el órgano habría sufrido daños durante el transporte debido a problemas en el hielo seco en el que de desplazó, por lo que llegó quemado.

En un procedimiento donde cada minuto y cada grado de temperatura cuentan, cualquier alteración puede comprometer la viabilidad del órgano. Pese a la gravedad de la situación, la operación siguió adelante ante la falta de alternativas inmediatas.

Permaneció en la UCI a la espera

Tras la cirugía, Domenico permaneció en la UCI en estado crítico y la familia conoció los detalles de lo ocurrido a través de un medio local que publicó la información semanas después. Desde ese momento, además de la angustia médica, comenzó la incertidumbre sobre lo que realmente había pasado.

Durante semanas se intentó mantener con vida al pequeño a la espera de un nuevo corazón compatible, pero esa segunda oportunidad no llegó. El fallecimiento del niño ha conmocionado al mundo, que pide justicia.

Su madre, Patrizia, ha pedido responsabilidades, que nadie olvide lo que le ha ocurrido al pequeño y que "algo así no vuelva a ocurrir". La familia quiere que la muerte de Domenico marque un punto de inflexión y se ha anunciado que el próximo lunes se constituirá una fundación en su nombre.

Las autoridades sanitarias italianas han abierto una investigación para esclarecer si existió negligencia y en qué punto de la cadena se produjo el fallo. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha asegurado que se llegará hasta el fondo de lo ocurrido.

