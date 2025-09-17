Quién es Gideon Sa'ar, uno de los perfiles más radicales del gobierno de Netanyahu que acusa a Sánchez de antisemita y mentiroso

El contexto Sa'ar defiende las ideas más radicales y pretende que las relaciones de Israel con el mundo sigan como si nada a pesar del genocidio en Gaza. A Pedro Sánchez lo ha colocado en el centro de sus ataques: le ha acusado de antisemita y mentiroso por las protestas propalestinas durante La Vuelta ciclista.

En medio del conflicto en Gaza, se observan posturas divididas respecto al apoyo internacional. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, y Dominique de Villepin, ex primer ministro francés, respaldan al Gobierno de Sánchez, destacando su defensa de los intereses palestinos y su contribución al honor europeo. En contraste, Gideon Sa'ar, ministro de Exteriores de Israel, elogia a Santiago Abascal de Vox por su postura, criticando a Pedro Sánchez por su presunto antisemitismo y apoyo a protestas propalestinas. Sa'ar, conocido por su radicalismo, ha ocupado diversos cargos en gobiernos de derecha y sostiene una política de confrontación en las relaciones internacionales.

¿Y quién aplaude el modelo antagónico? Gideon Sa'ar, ministro de Asuntos Exteriores Israelí, ha descrito a Santiago Abascal, líder de Vox, como "un líder con una fuerte postura moral". Así lo ha asegurado en un mensaje que ha compartido en su cuenta de X junto a unas declaraciones de Abascal en las que dice que "el califato de Bruselas se sienten muy cercanos a los hermanos musulmanes a los que nunca quiere sancionar".

Pero, ¿quién es realmente este hombre que aplaude a Abascal? El ministro israelí de Asuntos Exteriores compara a Hamás con los nazis de Hitler. Gideon Sa'ar ha abandonado el camino de la diplomacia para acallar las voces críticas a base de ataques difamatorios. A Pedro Sánchez, por ejemplo, le acusa de antisemita y mentiroso.

Gideon Sa'ar es uno de los perfiles más radicales del gobierno de Netanyahu, que incluso llegó a intentar sustituirlo creando su propio partido: Nueva Esperanza. Aunque no consiguió arrebatarle el poder, ha ocupado diferentes ministerios en los gobiernos de derechas del Likud. En 2024 volvió a entrar en el gobierno asumiendo su puesto actual, la cartera del ministerio de Exteriores.

"El Sr. Sánchez y sus ministros comunistas alentaron la violencia y elogiaron a quienes la ejercieron", dijo el ministro israelí. Porque Saar es un altavoz de Netanyahu y así lo demuestra en sus declaraciones. Un hombre que lleva por bandera el discurso de estás conmigo o contra mí.