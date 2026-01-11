Venezuela defiende su "histórica" relación con Cuba tras la afirmación de Trump de que "no habrá petróleo" para ellos

¿Qué ha dicho? El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, ha reiterado que "la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad".

El presidente de Estados Unidos ha utilizado su cuenta de Truth Social para dejar claro que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba y en el que ha instado al país caribeño a llegar a un acuerdo" antes de que sea "demasiado tarde".

El republicano ha asegurado que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos".

"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes. Ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el Ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos", ha añadido.

Poco después, el Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado en el que ha insistido en su "histórica" relación con Cuba.

"La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional", ha apuntado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en un comunicado oficial publicado en su cuenta en Telegram.

Gil destaca que "la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad".

Cuba también responde

También ha respondido a las palabas de Trump el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien ha acusado a Estados Unidos de comportarse como "un hegemón criminal descontrolado".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", ha denunciado Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en X.

"Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", ha argumentado

Además, ha defendido el derecho de Cuba a "importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos".

