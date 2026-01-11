Los drones, la nueva arma que ha cambiado la guerra tanto en el frente como en la retaguardia

El contexto La invasión rusa de Ucrania ha demostrado que se ha convertido al dron en un arma mortal. Ambos bandos acaban con los soldados enemigos a distancia, con drones que les persiguen o que entran en sus refugios para matarlos.

Precisamente, este fin de semana Corea del Norte ha acusado a sus vecinos del sur de lanzar drones espías contra su territorio. Los norcoreanos han mostrado imágenes como prueba. Mientras, Seúl dice que tienen bastante pinta de ser de uso civil, pero Pyongyang no está de acuerdo.

Este último incidente con los supuestos drones espía es uno más de una larga lista. Pero, desde luego, no tienen nada que ver con el tipo de drones que han cambiado para siempre la guerra.

La invasión rusa de Ucrania ha demostrado que se ha convertido al dron en un arma mortal. Ambos bandos acaban con los soldados enemigos a distancia, con drones que les persiguen o que entran en sus refugios para matarlos.

En las calles de ciudades cercanas al frente, intentan detener drones más pequeños con estas redes de pesca, pero estas redes no frenan a los más potentes, cada vez más numerosos, más rápidos y con más carga explosiva.

Ucrania los derriba desde tierra, con ametralladoras, con otros drones y también desde helicópteros. Por eso, Rusia los ha empezado a dotar de misiles aire para poder derribar a estos helicópteros.

Para superar las interferencias electrónicas, los drones funcionan con fibra óptica. Y extienden sobre el campo de batalla cientos, miles de kilómetros de hilos, como una red de araña. Es una carrera tecnológica que ha cambiado la guerra para siempre en el frente y en la retaguardia.

