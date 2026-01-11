El Gobierno de EEUU anuncia que enviará "cientos" de agentes federales adicionales a Minnesota

Los detalles "Vamos a enviar más oficiales, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad", ha declarado secretaria de Seguridad Nacional de EEUU.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha anunciado el envío de "cientos" de agentes federales adicionales a Minnesota tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente del ICE. Noem afirmó en Fox News que esta medida busca garantizar la seguridad de los agentes en Mineápolis. Actualmente, alrededor de 2.100 agentes federales ya están en el estado. Noem advirtió sobre las consecuencias legales para los manifestantes que obstaculicen las operaciones. Defendió la presencia federal debido a problemas de trata de menores y tráfico sexual. La muerte de Good, calificada de "trágica", ha generado críticas y demandas de investigación.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado este domingo que enviará "cientos" de agentes federales más a Minnesota, en medio de las tensiones por la muerte de Renee Nicole Good, quien fue abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

"Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad", ha declarado Noem en el programa 'Sunday Morning Futures', de Fox News.

Según los cálculos de medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2.100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por Seguridad Nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

En este sentido, Noem ha advertido de que si los manifestantes, que se oponen a las redadas migratorias de ICE y los agentes federales, "llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden estas operaciones, eso es un delito y se les hará rendir cuentas de las consecuencias".

Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU ha defendido que la presencia de agentes federales en Minnesota es necesaria porque, ha dicho, "es la zona cero del robo de dinero de los contribuyentes y de la protección de criminales" y, en concreto, ha señalado que en el estado es "prevalente" la trata de menores y el tráfico sexual entre migrantes indocumentados.

Este fin de semana se celebraron más 1.000 protestas en EEUU contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump y la muerte de la manifestante Renee Good, una mujer blanca de 37 años abatida por un agente federal en su vehículo cerca de un operativo migratorio en Mineápolis el pasado miércoles.

Por su parte, Noem y otros responsables de la Administración Trump han insistido en que Good buscaba arrollar con su vehículo a uno de los agentes de ICE, mientras las autoridades locales han afirmado que los vídeos públicos muestran que ella intentaba alejarse,pero uno de los agentes la siguió y le disparó varias veces.

La secretaria ha calificado este domingo la muerte de Good de "trágica" tras acusarla en los días anteriores de ejercer "terrorismo interno", algo que ha suscitado críticas del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quienes reclaman una investigación transparente.

