Corea del Norte acusa a Seúl de haber enviado drones espías a su territorio y advierte de que "pagarán un alto precio"

Sí, pero... Corea del Sur ha calificado de "absolutamente falsas" las acusaciones y ha afirmado que el Ejército surcoreano no emplea drones como los que se ven en las imágenes facilitadas por sus vecinos del norte.

Las tensiones entre las dos Coreas han aumentado tras las acusaciones de Corea del Norte de que Corea del Sur lanzó dos drones espías sobre su territorio, uno en septiembre del año pasado y otro recientemente. Según el régimen de Kim Jong-un, ambos drones, supuestamente derribados en la zona de Kaesong, contenían imágenes de áreas sensibles. Sin embargo, Seúl niega estas acusaciones, calificándolas de "absolutamente falsas". El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, afirmó que el Ejército no usa drones como los mencionados, y el presidente Lee Jae-myung ordenó una investigación. Corea del Norte, aunque toma nota de las explicaciones, advierte sobre posibles consecuencias si las provocaciones continúan.

Las dos Coreas siguen con su tensa paz. Más tensa si cabe después de que el régimen de Kim Jong-un haya acusado a sus vecinos de Seúl de haber lanzado dos drones espías a su territorio, uno en septiembre del año pasado y otro hace apenas seis días.

En un comunicado publicado este sábado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, Corea del Norte adjunta unas imágenes de lo que asegura que son los dos drones destruidos.

Ambos habrían sido lanzados desde "una zona sensible de primera línea de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) donde el acceso de civiles está estrictamente prohibido", detalló un portavoz del Estado Mayor del Ejército norcoreano.

El primer incidente ocurrió el 27 de septiembre del año pasado, cuando un dron pequeño de ala fija fue derribado por las fuerzas norcoreanas sobre la localidad de Kaesong, cercana a la divisoria con Corea del Sur, tras despegar desde el lado surcoreano de la frontera y volar durante unas tres horas sobre la provincia norcoreana de Hwanghae del Norte. "En la cámara del dron se registraron datos de video de 5 horas y 47 minutos de los principales objetos de nuestra región", detalló el portavoz norcoreano.

El segundo incidente ocurrió el 4 de enero de este año, cuando un dron similar equipado con dos cámaras fue derribado sobre Kaesong, tras despegar desde la ciudad surcoreana de Incheon. En sus dos cámaras se encontraron casi 14 minutos de video de varias zonas de Corea del Norte.

"Incluso después del cambio de régimen de los gamberros en Seúl, Corea del Sur ha seguido cometiendo actos de provocación con drones cerca de la frontera. Los belicistas militares de la República de Corea se verán obligados a pagar un alto precio por su imperdonable histeria. Las autoridades de la República de Corea nunca podrán eludir la responsabilidad de la escalada de tensión", ha avisado el portavoz norcoreano.

Seúl lo niega

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, ha rechazado las acusaciones de Corea del Norte de haber lanzado dos drones espía hacia su territorio en los últimos meses, en declaraciones a la agencia de noticias local Yonhap.

El ministro calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones y afirma que el Ejército surcoreano no emplea drones como los que se ven en las imágenes del incidente.

Ahn explicó además que ninguna unidad surcoreana realizó operaciones de vuelo en las fechas detalladas por Pionyang. Con todo, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha ordenado investigar el suceso, detalló Yonhap, mientras que Ahn sugirió que la investigación podría ser desarrollada en conjunto con Corea del Norte.

Corea del Norte "toma nota"

Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, ha asegurado que su país "toma nota" de las explicaciones de Seúl, pero ha avisado de que las autoridades surcoreanas no pueden "evadir su responsabilidad".

"El 10 de enero, el Ministerio de Defensa de la República de Corea reiteró que la reciente infiltración de drones no constituía una operación militar y expresó su voluntad de investigar a fondo la posibilidad de que se tratara de un acto civil. Tomamos nota de la publicación de dicha postura", ha comentado.

Kim ha agradecido "personalmente" a las autoridades surcoreanas su intención de "no provocar ni irritar" a su vecino del norte, pero avisó de que si el país vuelve a "provocar" al régimen, no podrán hacer frente a las "terribles consecuencias".

