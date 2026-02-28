Entre la esperanza por la libertad y la preocupación por sus familiares: así viven los iraníes que viven en España la situación en su país

Los detalles En mitad de la alegría de quienes creen que es posible que se ponga fin al régimen de los ayatolás, están también los nervios de los que no pueden contactar con sus familiares tras los ataques.

Parmis, una joven iraní en España, sigue de cerca los acontecimientos en Irán tras un ataque israelí a un centro de los ayatolás. Aunque preocupada por sus familiares, expresa alegría por la posibilidad de libertad tras 50 años. Su hermana Raha participa en protestas en España contra el régimen iraní, destacando las miles de muertes atribuidas a la república islámica. Alireza, residente en Barcelona, y Elham, con familiares en Irán, comparten la tensión de no poder contactar con sus seres queridos. Miles de iraníes en España observan con preocupación e incertidumbre la situación en su país.

Parmis, una joven iraní que vive en España, lleva desde primera hora de este sábado pegada a su teléfono móvil. "Escuché a mis padres gritar, puse las noticias y escuché que Israel había atacado a un centro de los ayatolás y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando y me puse súper contenta", expresa la joven, quien vive con sus padres y su hermana en Valencia, aunque el resto de su familia está en Irán.

"Estamos preocupados, obviamente, porque nuestra gente está nerviosa y tiene miedo, pero también estamos súper contentas porque podemos por fin sentir esa libertad que perdimos hace 50 años", confiesa Parmis.

Su hermana, Raha, sale este sábado a la calle con una pancarta que lleva a las protestas que hay en España contra el régimen iraní. La joven muestra que en ella aparecen "personas que han matado por la república islámica". "Son muchísimos, más del 30.000 personas", lamenta.

Mientras, la familia de Alireza sigue en Irán. "Nosotros solo hemos podido hablar con una familiar a las 7:00 horas y nos dijo que estaban bien", expresa el hombre, quien lleva 14 años viviendo en Barcelona.

Entre la esperanza, también están los nervios de los que no pueden contactar con los suyos: "He intentado hablar con la familia que me queda en Irán y no ha sido posible", cuenta Elham, al tiempo que subraya que "parece que este es uno de los ataques definitivos ya a Irán para derrocar a este régimen".

Estos son los testimonios y la voz de unos pocos, pero este sábado miles de iraníes en España siguen muy de cerca lo que está pasando en su país, preocupados por los suyos en estos momentos de incertidumbre.

