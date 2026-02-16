Presionar con violencia hasta hacerlos marchar: la estrategia de Israel para anexionarse Cisjordania saltándose la legalidad internacional

¿Por qué es importante? Hamdam Ballal, ganador del Oscar por 'No Other Land', ha vuelto a ser atacado en su casa, al sur de Cisjordania, por colonos y soldados israelíes en una demostración de violencia contra los palestinos en sus tierras que ahora puede ir a peor, ya que Israel va a reabrir el registro de tierras en la Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967.

Soldados israelíes y colonos han atacado nuevamente la casa de Hamdam Ballal, codirector del documental 'No Other Land', en Cisjordania. Este incidente refleja la estrategia de Israel de anexionarse territorios en Cisjordania, desafiando la legalidad internacional. Ballal, quien ha compartido una foto desde el hospital, ha sido agredido por segunda vez desde marzo, esta vez con la participación de soldados israelíes. Su hermano está gravemente herido y cuatro familiares han sido arrestados. Israel planea reabrir el registro de tierras en Cisjordania, buscando controlar el 83% del territorio. Jesús A. Núñez señala que el Gobierno israelí ya considera Cisjordania parte de su Estado. Aunque Donald Trump se opone verbalmente a la anexión, permite que el gobierno israelí avance en su objetivo de evitar un estado palestino viable. En paralelo, EE.UU. planea discutir el plan de Trump en Washington.

Soldados israelíes y colonos han vuelto a atacar la casa en Cisjordania de uno de los codirectores del documental premiado con un Oscar 'No Other Land'. Pero esto no es un ataque más: es la estrategia que está siguiendo Israel para anexionarse, para quedarse, con territorios de Cisjordania, saltándose, una vez más, la legalidad internacional.

Hamdam Ballal ha compartido él mismo una foto suya ingresado en el hospital. Esta es la segunda agresión desde el pasado marzo que sufre el oscarizado codirector del documental 'No Other Land'. Su agresor es, además, el mismo de la otra vez, un colono que en esta ocasión ha actuado conjuntamente con soldados israelíes.

Les atacaron en su casa al sur de Cisjordania. Su hermano está herido grave y cuatro familiares han sido arrestados. Una violencia contra los palestinos en sus tierras que ahora puede ir a peor, ya que Israel va a reabrir el registro de tierras en la Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967. Con esta medida pretende controlar el 83%, es decir, la mitad de Cisjordania.

"La anexión de facto ya se está produciendo. Hace más de un año decidió el Gobierno israelí transferir la gestión de Cisjordania de la autoridad militar, considerando que era un territorio ocupado, a administración civil, lo cual da a entender que todo el territorio de Cisjordania se considera ya como una parte plena del Estado de Israel", ha explicado Jesús A. Núñez, codirector del IECAH.

Una anexión a la que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se opone, aunque solo de palabra. "No permitiré que Israel se anexione Cisjordania", dijo Trump en septiembre del año pasado. Mientras, le da impunidad al primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, y a su gobierno ultra para conseguir su objetivo final, que es "impedir de todas las maneras posibles que exista algún día un estado palestino viable y soberano", según ha detallado Núñez.

Al mismo tiempo, en Gaza, con una tregua inexistente, EEUU planea reunir a la Junta de Paz en Washington este jueves para abordar los siguientes pasos del plan de Trump.

