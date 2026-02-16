La Fiscalía de París nombra a un grupo de jueces para investigar a ciudadanos franceses vinculados al caso Epstein

Los detalles Ya se han realizado varios registros relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang y su hija Caroline.

La Fiscalía de París ha iniciado una investigación sobre los vínculos de ciudadanos franceses con el caso Jeffrey Epstein, designando a un grupo de magistrados para analizar posibles delitos de naturaleza sexual o financiera. Este proceso incluye un nuevo examen del expediente del fallecido exagente de modelos Jean-Luc Brunel. En colaboración con la Fiscalía Nacional Financiera y la Policía Judicial, se revisan documentos publicados por EE.UU. Recientemente, se realizaron registros en París relacionados con el exministro Jack Lang y su hija Caroline, investigados por fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales, cuyos nombres aparecen frecuentemente en los archivos de Epstein.

La Fiscalía francesa quiere averiguar los lazos de importantes ciudadanos del país con el caso Jeffrey Epstein y para ello ha nombrado a un grupo de magistrados que investigarán los posibles delitos de personas que aparecen en los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU.

Así lo anunció la Fiscalía de París este sábado, que afirmó que los magistrados también "realizarán un nuevo análisis completo del expediente de instrucción" del exagente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido bajo custodia en 2022. La Fiscalía especificó que las pruebas solicitadas podrían estar relacionadas "con delitos de diversa índole, incluidos sexuales o financieros".

La procuraduría parisina explicó en una rueda de prensa que está trabajando en el análisis de los documentos publicados hace un par de semanas por Estados Unidos, "en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) y en colaboración con la Dirección Nacional de la Policía Judicial (...) para iniciar investigaciones si se confirman los delitos".

Primeros registros

En este sentido, la Fiscalía Financiera ha anunciado este lunes varios registros en París relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado seis de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales". Su nombre y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe sucedieron el mismo día en el que Lang se despidió oficialmente tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. El martes se celebrará el Consejo de Administración en el que se elegirá la persona que le sucederá.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado francés, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

