Trump presenta su polémica "Junta de Paz" para Gaza en Davos: "La ONU tiene un enorme potencial, pero no lo ha aprovechado"

Mientras tanto... Naciones Unidas ha negado estar "preocupada" por el impulso de la todavía "amorfa" Junta de Paz lanzada por Estados Unidos para la Franja de Gaza, señalando que tendrán que ver "qué hace".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado la Junta de Paz para Gaza, una entidad que supervisará el alto el fuego en la Franja y buscará la estabilización de Oriente Próximo, con la posibilidad de expandirse globalmente. Durante el Foro Económico de Davos, Trump aseguró que la Junta será exitosa y trabajará junto a Naciones Unidas, aunque ha recibido críticas por su posible sustitución de esta organización. La ONU, por su parte, no está preocupada por la Junta y continuará con su labor, destacando su historia de logros y su compromiso con la paz y el Derecho Internacional. La Junta de Paz cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad para actuar en Gaza. Farhan Haq, portavoz adjunto de la ONU, subrayó que la organización seguirá colaborando con todos los Estados miembros para mejorar su eficiencia y abordar las causas de los conflictos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado oficialmente la Junta de Paz para Gaza, el organismo que liderará Washington para supervisar el alto el fuego en la Franja y garantizar la estabilidad de la zona, asegurando que la institución tendrá "éxito" y que podrá posteriormente expandirse para tener un alcance global.

En un acto en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense ha proclamado que la entidad creada por su Administración "va a tener mucho éxito en Gaza", tras insistir en que la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, se llevará a cabo.

"Si Hamás no cumple lo que prometió, será su fin", ha indicado Trump, tras ironizar con que los jóvenes en Gaza "nacen con un rifle en sus manos".

En este sentido, ha indicado que la Junta de Paz va a promover la estabilización de todo Oriente Próximo. "Creo que va a suceder, va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región", ha señalado.

A renglón seguido, Trump ha apuntado que la entidad puede expandir su alcance y "hacer muchas otras cosas". "Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos", ha dicho, afirmando que la entidad "puede expandirse" a medida que logre sus objetivos en la Franja de Gaza.

En plenas críticas por la intención del magnate estadounidense de que esta entidad sustituya a Naciones Unidas, Trump ha aclarado desde el estrado del Foro de Davos que la Junta de Paz trabajará "en colaboración con Naciones Unidas". "Siempre he dicho que Naciones Unidas tienen un enorme potencial, pero no lo han aprovechado", ha afirmado.

De esta forma, ha apostado por "combinar" ambas organizaciones porque "puede ser algo muy único para el mundo", insistiendo en que esta entidad se pone a disposición de toda la comunidad internacional y no se circunscribe solo a Estados Unidos.

A este discurso le ha seguido una firma de los miembros de la Junta de Paz, con la presencia de representantes de Hungría, Bulgaria, Marruecos, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Qatar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Sus declaraciones sobre la ONU se producen después de que hace tan solo unos días que la Junta de Paz "podría" reemplazar a esta organización. Sin embargo, ya en ese momento señalaba que creía que Naciones Unidas podía hacer "algo más".

Naciones Unidas niega estar "preocupada" por la Junta de Paz

Por su parte, Naciones Unidas ha negado estar "preocupada" por el impulso de la todavía "amorfa" Junta de Paz lanzada por Estados Unidos para la Franja de Gaza.

"La Junta de la Paz, en cuanto a lo que hará, sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. (...) No estamos preocupados por ninguna otra agrupación", ha declarado en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, antes de destacar que "la ONU tiene su Carta, una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas encomendadas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo".

El vocero de Guterres, preguntado por si esta nueva entidad podría socavar la labor de Naciones Unidas, ha señalado que es "demasiado pronto para saber cómo será la Junta de Paz". "Lo que sí sabemos, por supuesto, es que el Consejo de Seguridad ha respaldado a la Junta de Paz estrictamente para la labor en Gaza y, por supuesto, seguimos acatando esa resolución. Tendremos que ver qué sucede en el futuro", ha agregado.

Pese a ello, ha manifestado que "muchas de las agrupaciones" con las que ha tenido que tratar la ONU son aquellas con las que ha "mantenido relaciones a medida que avanzaban". Naciones Unidas, ha alegado, sigue "tendiendo la mano a todos los Estados miembros, a todos los diferentes órganos" y "colaborando con ellos en los esfuerzos por fortalecer nuestras alianzas, así como por avanzar en nuestra labor colectiva en pro del bienestar de los pueblos del mundo".

En este escenario, Haq ha subrayado que "haciendo todo lo posible por mejorar el funcionamiento de la ONU, para que funcione bien para todas las partes interesadas", aludiendo a la iniciativa lanzada por Guterres 'ONU 80', "diseñada para aumentar la eficiencia de la ONU".

"Más allá de eso, lo que puedo decirles es que la ONU seguirá trabajando sin descanso por la paz, respetando plenamente el Derecho Internacional y realizando un esfuerzo integral para abordar las causas profundas de los conflictos a fin de garantizar soluciones sostenibles para la paz", ha resaltado el portavoz.

