Antonio Banderas define al ICE como "la banda de macarras" de Trump: "No he visto nada tan vergonzoso"

¿Qué ha dicho? El actor ha denunciado la situación que se está viviendo en EEUU, confesando que su hija le ha llegado a decir: "'papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme". "Es muy duro", ha señalado.

Antonio Banderas ha criticado con contundencia la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El actor se ha pronunciado sobre las imágenes de la violencia policial que están llegando desde Minnesota, reconociendo que está conmocionado al ver lo que está sucediendo.

En una entrevista en Cadena Ser con Aimar Bretos, ha asegurado que no ha visto nada "tan vergonzoso" como "la banda de macarras que ha inventado" Donald Trump. "Están sacando a personas mayores de sus casas, prácticamente desnudas, tirándolas en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con 12 años", ha denunciado.

Unas duras imágenes que ha reconocido que han llegado a afectarle incluso de forma física. "Me dieron arcadas", ha asegurado, explicando que lo que más le ha impactado ha sido ver a una joven que estaba en el suelo mientras los agentes del ICE le daban una paliza, una actuación que define como absolutamente injustificable.

"¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle diez tiros a un hombre que lleva un móvil en la mano? ¿Qué necesidad? No lo entiendo", ha seguido señalando, haciendo referencia la muerte de Alex Pretti.

Durante la entrevista, Banderas ha recordado que estamos atravesando múltiples crisis humanitarias en el mundo y que la violencia no es exclusiva de un lugar solo. "Vivimos en bombardeos, en muchas víctimas en muchos lugares por situaciones muy diferentes", ha destacado, enumerando conflictos como el de Gaza o Ucrania.

Aun así, ha insistido en que lo que está viendo estos días en Estados Unidos le ha provocado un impacto especial. "Es muy difícil acostumbrarse a cosas así", ha destacado. De hecho, ha confesado que es algo que también está teniendo un impacto en sus hijos.

"Yo tengo a mis hijos espantados", ha explicado, señalando que su hija le ha llegado a decir: "'papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme". "Es muy duro", ha zanjado.

