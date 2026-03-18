Irán no era una amenaza: la jefa de Inteligencia de EEUU ignora sus propios informes y dice que Trump era el "único" para decidir

Los detalles Tulsi Gabbard ha confirmado que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido en junio y que Irán "no hizo esfuerzos" para reconstruirlo.

Donald Trump ha defendido su ofensiva contra Irán argumentando que buscaba prevenir un "holocausto nuclear". Sin embargo, figuras de su gobierno, como el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent, y la directora de Inteligencia, Tulsi Gabbard, han cuestionado esta justificación. Kent dimitió afirmando que Irán no representaba una amenaza inminente. Durante una audiencia en el Senado, Gabbard confirmó que el programa nuclear iraní fue destruido y no ha sido reconstruido, sugiriendo que no había una amenaza nuclear inmediata. A pesar de esto, Gabbard evadió confirmar si la Inteligencia de EE.UU. consideraba a Irán una amenaza inminente, señalando que solo el presidente puede hacerlo. El senador Jon Ossoff criticó su falta de claridad, sugiriendo que contradeciría a la Casa Blanca.

Donald Trump ha justificado la ofensiva contra Irán diciendo que lo ha hecho para evitar un "holocausto nuclear". Sin embargo, cada vez más personas de su gobierno le llevan la contraria. El primero ha sido el ahora exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent, que ha dimitido esta semana alegando que Irán no "representaba ninguna amenaza inminente". Ahora es la directora de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que ha reforzado esta idea.

Aunque no lo ha dicho explícitamente, Gabbard fue bastante claro al testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado. Allí, ha sido interrogada por el senador demócrata Jon Ossoff, que se ha limitado a citar extractos del informe de Inteligencia en el que se afirma que el programa de enriquecimiento de uranio iraní quedó "destrozado" tras los ataques de junio y dice que la República Islámica "no trató de reconstruirlo".

"Cito: el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. ¿Es correcto?", ha planteado Ossoff, a lo que Gabbard ha respondido afirmativamente.

El documento especifica que desde los ataques del año pasado Irán no ha reconstruido su programa nuclear. "Cito: no ha habido esfuerzos desde entonces. ¿Es correcto", ha esgrimido Ossoff. "Sí, es correcto", ha declarado la jefa de Inteligencia.

Tras ese preámbulo, el demócrata ha planteado la duda que todo el mundo tiene: "¿El servicio de Inteligencia había llegado a la conclusión de que había una amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní?".

Gabbard ha tardado algo más en contestar, quedándose brevemente en silencio y con la mirada bajada, y ha procedido a dar rodeos en lugar de un rotundo "sí" o "no" como había hecho previamente. "La evaluación de Inteligencia era que Irán mantenía la intención...", ha comenzado.

Ossoff ha insistido en la cuestión, a lo que Gabbard ha añadido que "la única persona capacitada para decir si una amenaza es inminente es el presidente". Es decir, que fuese o no una amenaza inminente, la Inteligencia de EEUU no calificó al régimen iraní como tal,

Además, el senador le ha recordado que evaluar el nivel de las amenazas "es precisamente su responsabilidad" y la ha acusado de evitar la pregunta porque "brindar una respuesta sincera al comité contradiría una declaración de la Casa Blanca", ha acusado.

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