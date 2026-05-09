Niños con mordeduras de ratas, las devastadoras imágenes que deja la plaga de roedores que sufre Gaza

Los detalles Convertido en un amasijo de escombros por Israel, el territorio está cubierto de estos animales que transmiten enfermedades, mientras el hambre sigue matando a los supervivientes del cruel asedio.

En Gaza, las ratas han invadido el 80% de las tiendas de campaña, perforando el plástico para entrar. Los padres permanecen despiertos por la noche para proteger a sus hijos de mordeduras, como el caso de un bebé de tres meses. El doctor Asaad Sadiq advierte que la acumulación de basura ha facilitado la proliferación de roedores. La destrucción de infraestructuras de saneamiento por parte de Israel y la prohibición de suministros vitales han agravado la situación, propagando enfermedades como la sarna y la diarrea. La hambruna afecta gravemente, aumentando la mortalidad neonatal y la desnutrición aguda en bebés.

Las ratas se han extendido por el 80% de las tiendas de campaña en Gaza, tanto fuera como dentro de ellas. En plena noche, los roedores agujerean el plástico y se cuelan en su interior. "De repente, vi que tenía dos dedos del pie mordisqueados", cuenta una mujer.

Muchos padres se mantienen despiertos para evitar que los roedores muerdan a sus hijos, como es el caso del bebé de apenas tres meses que aparece en el vídeo principal que acompaña a la noticia. En este sentido, el doctor Asaad Sadiq, jefe de Dermatología del Hospital Nasser, señala que "la acumulación de basura y escombros ha creado un entorno propicio para la reproducción y el crecimiento de ratas y comadrejas".

Israel ha destruido todas las infraestructuras de saneamiento y sigue prohibiendo el acceso de suministros vitales, que van desde productos químicos de limpieza hasta tuberías. Mientras, la sarna o la diarrea se propagan sobre una población mermada y debilitada.

En mayo de 2025, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ya advirtió de que "toda la población de Gaza" estaba "en riesgo de hambruna". Y casi un año después, un informe de Médicos Sin Fronteras desvela el alcance real de la hambruna.

Además, la falta de alimento en madres embarazadas ha provocadopartos prematuros, abortos espontáneos y el aumento de la mortalidad neonatal. En poco menos de un año, se han registrado 513 bebés menores de seis meses con desnutrición aguda y menos de la mitad de ellos consiguió curarse.

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