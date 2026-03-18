Hasta al 'trumpismo' más acérrimo le escuece la deriva antidemocrática de EEUU: el último capítulo tras la dimisión del directo de Contraterrorismo

Sí, pero... No sorprende en el país la meteórica caída en desgracia de su ya exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, de quien el presidente estadounidense ha dicho que "era un tipo flojo, muy débil en seguridad". Antes, sin embargo, todo eran buenas palabras.

El 'trumpismo' está mostrando límites, incluso entre sus defensores más acérrimos, como señala Tucker Carlson. La caída de Joseph Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, es un ejemplo. Trump, que antes elogiaba a Kent, ahora lo critica por su postura sobre Irán, que Kent considera no representa una amenaza inminente. Esta declaración ha generado tensiones en el Gabinete de Trump, que rechaza las afirmaciones de Kent y defiende su postura frente a Irán. Mientras tanto, el Instituto Internacional de Verificación Democrática advierte que Estados Unidos ha perdido su estatus de democracia liberal, comparándose con países como Hungría y Turquía.

Todo tiene un límite, hasta el 'trumpismo' más acérrimo, y viene advirtiendo que cada vez hay "mucha menos tolerancia a cualquier tipo de disensión", según ha reseñado Tucker Carlson, polemista de ultraderecha. Así que no sorprende la meteórica caída en desgracia de su ya exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent.

"Era un tipo flojo, muy débil en seguridad", ha dicho este martes sobre él el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Antes, sin embargo, todo eran buenas palabras. "Un tipo increíble y con un futuro tremendo... una persona muy especial", decía el mandatario sobre Kent en 2022.

El Gabinete Trump está muy escocido con esta dimisión, que Kent coronaba asegurando que "Irán no representaba una amenaza inminente". "Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso 'lobby' estadounidense", añadía. Tras estas palabras se han cruzado cartas, y no precisamente de amor.

"Hay muchas falsedades en su carta: Trump tenía pruebas de que Irán iba a atacar (...) y lo de que tomó esta decisión por influencia de otros es absurdo, insultante y ridículo", ha reaccionado la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt.

Pero este es solo el último capítulo de esta preocupante historia, la de unos Estados Unidos que, bajo Trump, han perdido el estatus de democracia liberal del que siempre han hecho bandera y esencia. Así acaba de constatarlo, en su desazonador informe anual, el Instituto internacional de Verificación Democrática.

Los yanquis están sufriendo su mayor y más rápida involución en derechos y libertades, quedando a la altura de autocracias como Hungría o Turquía. Aunque los expertos también alertan de que en la cuarta parte del mundo, incluida Europa, está empeorando mucho la calidad democrática.

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