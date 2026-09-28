La oposición se activa en Venezuela para exigir elecciones y pedir el "regreso seguro" de María Corina Machado

Las protestas tienen lugar coincidiendo con el retorno de una de las colaboradoras de María Corina Machado a Venezuela, Claudia Macero. Ella y otros cinco opositores abandonaron el país, acusados de conspiración y traición a la patria.

María Corina Machado ha tratado de regresar a Venezuela en más de una ocasión. El pasado mes de marzo, aseguró que regresaría al país en "pocas semanas" y en junio, tras los fuertes terremotos que dejaron más de 6.000 muertos, volvió a prometerlo. Precisamente durante el tiempo posterior a los seísmos, llegó a acusar al Gobierno venezolano de cerrar su espacio aéreo para evitar su entrada en el país.

Meses después, al tiempo que en Estados Unidos se celebraba la Asamblea General de la ONU, Machado trató de entrar en Venezuela al menos en tres ocasiones, desde Panamá. Una y otra vez lo ha intentado, sin éxito. Y desde Venezuela, la oposición ha salido a las calles a exigir, entre otras cosas, el "regreso seguro" de quien ganó recientemente el Premio Nobel de la Paz, premio que, por cierto, 'regaló' a Donald Trump. No es lo único que piden. También exigen elecciones presidenciales este año.

Convocados por la plataforma 'Comando ConVzla', los manifestantes han recorrido las calles de varios estados en caravanas de motocicletas y ondeando banderas nacionales, tal y como muestran los vídeos difundidos por la organización en redes sociales. Estas marchas han coincidido con el regreso a Venezuela de Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del partido Vente Venezuela y una de las colaboradoras más estrechas de Machado. A su llegada al aeropuerto de Maiquetía, Macero ha explicado que su retorno busca "dar la confianza a otros de que hay que volver".

"Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros", dijo Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Macero, que lleva las comunicaciones del partido Vente Venezuela, fundado por Machado, detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio Nobel de Paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, después de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.

Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar de la parroquia de Maiquetía para celebrar su regreso. "Estoy volviendo después de dos años para darle confianza a otros de que es el momento de volver a casa. Nuestro país nos necesita y este proceso de democratización real necesita a los venezolanos que la queremos, que nos duele Venezuela y no vamos a descansar un día", declaró Macero a EFE desde la plaza.

Además, insistió en que la oposición tiene que trabajar para lograr una fecha para elecciones presidenciales, en la liberación de "todos" los presos políticos, e indicó que ella misma tiene que acudir a tribunales para revisar su causa. Macero es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo 2024 para evitar ser arrestados.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación. El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto. En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos -todos miembros de Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria. Aunque ha aclarado que desconoce la fecha en la que Machado regresará al país, Macero se ha sumado a la exigencia ciudadana de nuevos comicios. "Venezuela va a renacer cuando haya un proceso electoral que le permita a los venezolanos elegir y escoger el futuro que quieren", ha subrayado.