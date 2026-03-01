María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela para enfrentar una "nueva y gigantesca" victoria electoral: "Nos vemos en pocas semanas"

Los detalles "Quiero hacerlo como también desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero", señaló la Nobel de la Paz 2025 en un video publicado en sus redes sociales.

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en pocas semanas para consolidar un acuerdo nacional y prepararse para una victoria electoral. Destacó la importancia de fortalecer la unión de los venezolanos, iniciada con las primarias opositoras de 2023, para enfrentar las elecciones presidenciales de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro. Machado agradeció a Estados Unidos por su apoyo en la captura de Maduro y su esposa, y enfatizó la necesidad de avanzar hacia la transición y la recuperación económica del país. Además, mencionó que podrían celebrarse elecciones democráticas en menos de un año.

La líder opositora de VenezuelaMaría Corina Machado aseguró este domingo que en "pocas semanas" volverá a su país para poder consolidar un gran acuerdo nacional entre diversos sectores y prepararse, dijo, para una "nueva y gigantesca" victoria electoral. "Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero", señaló la Nobel de la Paz 2025 en un video publicado en sus redes sociales.

Machado indicó que hay un hoja de ruta clara que cumplir, entre ellas, fortalecer la "unión de los venezolanos" que comenzó con las primarias opositoras de 2023 y que siguió con los comandos, organizaciones políticas y sociales para las elecciones presidenciales de 2024, en los que el ente electoral -afín al chavismo- proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La dirigente opositora insistió en que el triunfo de esos comicios fue del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia. Asimismo, sostuvo que es necesario terminar de consolidar un gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para "lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática".

Machado agradeció a Estados Unidos, a su Gobierno, congresistas, jueces y militares que "arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela", en referencia a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas el pasado 3 de enero.

"El presidente Donald Trump, con visión y coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional", apuntó. La exdiputada señaló que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez quiere "ganar tiempo" pero que ahora deben seguir "instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica" del país y "avanzar hacia la transición".

El pasado 6 de febrero, Machado dijo que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, según una entrevista publicada con el medio digital Político. "Creemos que un proceso de transición real con votación manual (...) todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", señaló Machado, que salió de Venezuela en diciembre hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras pasar casi un año en la clandestinidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.