Ahora

Un drama

Hasta 45 desahucios al día: los estremecedores datos del problema de la vivienda en España

¿Por qué es importante? Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se vaciaron más de 4.000 viviendas, una cifra que impresiona.

Acampada en Sol por el problema de la vivienda
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las cifras de los desahucios en España son desgarradoras. Solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo se produjeron 4.005, lo que supone hasta 45 al día.

Pese a que el dato impresiona, en 2025 fue todavía peor. Y es que en 2025 fueron más de 25.500 las casas que se vaciaron en nuestro país, y hay personas detrás de cada uno de ellos, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refiera a ellos como si solo fueran números. "Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España", declaró la presidenta madrileña en referencia al desalojo de Maricarmen.

Más de la mitad de los desahucios ejecutados en España se dieron por no pagar el alquiler. En concreto, el 65%, y uno de cada cuatro fue porque el banco había embargado la vivienda. Así, los desalojos se dan todos los días y en casi toda España, especialmente, en ciudades grandes, como Barcelona, Valencia, Sevilla o Madrid.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de las protestas por los desahucios | Los acampados en Sol exigen al Gobierno aprobar el 'decreto Maricarmen' y no descartan acampadas en más ciudades
  2. Sánchez pide "un último esfuerzo" a los partidos para aprobar el decreto de vivienda: "No es una cuestión de ideología sino de humanidad"
  3. La Policía desaloja el asentamiento en la playa ceutí de Benítez cercano a la desalinizadora
  4. Varios detenidos en Reino Unido tras declararse un "incidente grave" en la base aérea británica de Fairford, utilizada por las fuerzas aéreas estadounidenses
  5. Un hombre mata a su pareja en La Campana (Sevilla) y se acaba entregando tras horas atrincherado en su casa
  6. ¿Reinventando la historia? Los historiadores advierten que las recreaciones del pasado de la IA no son siempre correctas