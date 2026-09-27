Hasta 45 desahucios al día: los estremecedores datos del problema de la vivienda en España

¿Por qué es importante? Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se vaciaron más de 4.000 viviendas, una cifra que impresiona.

Las cifras de desahucios en España son alarmantes. Entre enero y marzo se registraron 4.005 casos, lo que equivale a 45 desahucios diarios. En 2025, la situación fue aún más grave con más de 25.500 viviendas vaciadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido criticada por tratar estos casos como simples números, como cuando mencionó el desalojo de Maricarmen. Del total de desahucios, el 65% se debieron al impago del alquiler y uno de cada cuatro a embargos bancarios, afectando especialmente a grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid.

Las cifras de los desahucios en España son desgarradoras. Solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo se produjeron 4.005, lo que supone hasta 45 al día.

Pese a que el dato impresiona, en 2025 fue todavía peor. Y es que en 2025 fueron más de 25.500 las casas que se vaciaron en nuestro país, y hay personas detrás de cada uno de ellos, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refiera a ellos como si solo fueran números. "Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España", declaró la presidenta madrileña en referencia al desalojo de Maricarmen.

Más de la mitad de los desahucios ejecutados en España se dieron por no pagar el alquiler. En concreto, el 65%, y uno de cada cuatro fue porque el banco había embargado la vivienda. Así, los desalojos se dan todos los días y en casi toda España, especialmente, en ciudades grandes, como Barcelona, Valencia, Sevilla o Madrid.

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